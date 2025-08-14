Gdje večeras gledati Hajduk? Evo odgovora

Nogometaši Hajduka večeras u 20:45 sati gostuju na stadionu Air Albania u Tirani, gdje će odmjeriti snage s Dinamo Cityjem u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Nakon pobjede od 2:1 na Poljudu, splitski sastav u Albaniju stiže u ulozi favorita.

U prvom dvoboju Hajduk je stvorio niz prilika za uvjerljiviji trijumf, no presudili su pogoci Brune Durdova u 48. i Abdoulieja Bambe Sanyanga u 63. minuti. Za goste je mrežu zatresao Dejvi Bregu u 37. minuti, čime je Dinamo City ostao u igri za prolazak dalje.

Isključivo na kanalu HDTV

Večerašnji susret sudit će ukrajinski trojac predvođen glavnim sucem Denysom Shurmanom, uz pomoćnike Viktora Niznika i Svitlane Grushko. Četvrti sudac bit će Dmytro Kubriak.

Prijenos utakmice moći će se pratiti isključivo na kanalu HDTV, dostupnom samo pretplatnicima MaxTV paketa, uz mjesečnu cijenu od dva eura.