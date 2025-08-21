Evo koliko će mirovine rasti u eurima

Srpanjsko usklađivanje mirovina umirovljenicima bi trebalo biti isplaćeno u rujnu za kolovoz sa zaostatkom za srpanj. Zavod za statistiku danas je objavio i posljednji potreban podatak za ovaj izračun o prosječnoj plaći za lipanj.

Mirovine se od 1. srpnja usklađuju po novoj formuli 85:15 prema promjenama indeksa cijena i plaća u proteklom polugodištu, u odnosu na ono prethodno, a u korist povoljnijeg parametra. Srpanjsko usklađivanje mirovina nije se moglo izračunati do danas, kada je Državni zavod za statistiku objavio i onaj posljednji potrebni podatak o prosječnoj plaći za lipanj. Mirovina.hr je izračunala stopu usklađivanja, a evo i koliko će u eurima rasti različiti iznosi mirovina. Usklađivanjem ne raste sama mirovina, nego njezina aktualna vrijednost.

Stopa usklađivanja od srpnja 6,46 posto

Stopa srpanjskog usklađivanja iznosi 6,46 posto, prema izračunu na dvije decimale. Otprilike sličan izračun ponudila je ranije i Hrvatska stranka umirovljenika, dok još nisu bili poznati svi podaci, a o čemu smo pisali ovdje. Kod njih je računica veća za 0,24 posto. Međutim, prosječna plaća koja je posljednjih mjeseci kontinuirano rasla, u lipnju je manja za sedam eura nego u svibnju, što je donekle utjecalo na konačnu stopu. Izračun je preliminaran, jer konačnu odluku o stopi usklađivanja treba do kraja kolovoza donijeti Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Zbog usklađivanja će još umirovljenika upasti u ‘porezne škare’, jer će im primanja prijeći cenzus od 600 eura, o čemu smo više pisali ovdje. Isplata povećanja trebala bi, kao i svake godine dosad, biti u rujnu za kolovoz, s isplatom razlike povećanja za srpanj. Mirovine se, podsjetimo, usklađuju dvaput godišnje, osim u srpnju i u siječnju, ali tada isplata još više ‘kasni’. Umirovljenici moraju čekati sve do travnja kako bi dobili razliku primanja za prethodna tri mjeseca. Time i te kako kaskaju za plaćama, ali i sve većim troškovima života, pogotovo u današnje vrijeme inflacije.

Povećanje od 6,46 posto najviše će, logično, osjetiti oni s većim mirovinama, i obrnuto. Tako će na mirovinu od 300 eura usklađivanje donijeti 19,39 eura više. Umirovljenicima s 400 eura, stiže oko 25 eura, a onima s 500 eura oko 32 eura više usklađivanjem. Korisnici mirovina sa 600 eura dobit će oko 38 eura. Na 800 eura povećanje prelazi cifru od 51 euro, dok je rast skoro 65 eura na mirovine od 1.000 eura.