Evo koliko će iznositi godišnji dodatak za umirovljenike

Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić najavio je kako će umirovljenici ove godine u prosincu prvi put dobiti trajni godišnji dodatak vezan uz godine radnog staža. Vlada će predložiti da se iznos određuje po formuli od šest eura po godini staža, što znači da bi prosječan umirovljenik mogao računati na više od 170 eura dodatka.

Primjerice, za 30 godina staža isplatilo bi se 180 eura, dok bi za 40 godina iznos narastao na 240 eura. S obzirom na to da prosječna mirovina trenutno iznosi oko 690 eura, Piletić očekuje da će s dodatkom prosjek do kraja godine porasti na oko 705 eura.

„Ovo je način da nagradimo životni rad naših starijih građana i da im pokažemo da cijenimo njihov doprinos društvu“, poručio je ministar povodom Međunarodnog dana starijih osoba, koji se obilježava 1. listopada.

Na pitanje novinara je li zadovoljan visinom dodatka, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Veselko Gabričević priznao je da se u početku razgovaralo o većem iznosu – sedam ili osam eura – no da je konačna odluka donesena u skladu s proračunskim mogućnostima. „Radi se o 210 milijuna eura za sve umirovljenike. To su značajna sredstva, a naše je Ministarstvo zapravo jedino kojemu su proračunska sredstva rasla“, pojasnio je.

Osim godišnjeg dodatka, Gabričević je najavio i drugo veliko rasterećenje: ukidanje poreza na sve mirovine od početka 2027. godine. Novi zakon o porezima trebao bi ući u saborsku proceduru već sljedeće godine, a stupio bi na snagu nakon usvajanja konačnog prijedloga.

Riječ je o potezu koji će imati izravan utjecaj na proračune lokalnih jedinica. Tako će, primjerice, Grad Zagreb izgubiti oko 20 milijuna eura prihoda, dok će se proračun Vukovara smanjiti za oko 600 tisuća eura.

„To je velika promjena za koju smo se godinama zalagali i vjerujem da će značajno popraviti standard naših umirovljenika“, zaključio je Gabričević.