Evo kolika je danas mirovina s 34 godine staža

Radnici danas odlaze u mirovinu nakon 34 godine staža u prosjeku. Radimo sve dulje, pri čemu muškarci ipak imaju više godina radnog staža pa stoga i nešto veće mirovine. Daleko više žena bira obiteljsku mirovinu, dok se muškarci više odlučuju na mirovinu sa 60 kao dugogodišnji osiguranici. Mirovine za 34 i više godine staža nisu baš velike.

Oko 23.300 umirovljenika prema općim propisima otišlo je u mirovinu u prvih šest mjeseci ove godine, pokazuju podaci Zavoda za mirovinsko osiguranje prema isplatama u srpnju, piše Mirovina.hr. Njihova prosječna mirovina iznosi 528 eura. Pritom je u mirovinu u prvoj polovici godine otišlo 12.226 muškaraca i 11.091 žena. Mirovine su muškarcima nešto veće te iznose u prosjeku 539 eura, u odnosu na 515 eura za žene.

Velika većina žena i dalje odlazi u obiteljsku mirovinu

Novi umirovljenik u prosjeku je star 62 godine i 11 mjeseci. Zanimljivo je da da su među novim umirovljenicima starije žene, premda one po zakonu mogu raditi kraće. Tako je prosječna dob nove umirovljenice 63 godine i tri mjeseca, a umirovljenika 62 i sedam mjeseci. Iako u mirovinu idu mlađi, muškarci su skupili više radnog staža, 34 i pol godine, dok su žene ostvarile u prosjeku godinu dana i tri mjeseca staža manje. Prosječni staž novih umirovljenika doseže skoro 34 godine.

Prijevremenu mirovinu izabralo je podjednako muškaraca i žena, oko 1.300 za svaku od ove dvije kategorije. Nažalost, starosnu mirovinu biraju pretežno muškarci, njih oko 7.100 naspram oko 4.700 žena. Više je i muških korisnika mirovina za dugogodišnje osiguranike, oko 2.600 naspram 1.400 žena. Ovaj institut omogućuje mirovinu već sa 60 godina ( uz 41 godinu staža, što objašnjava zašto su u prosjeku novi muškarci u mirovini mlađi.

Velika većina žena i dalje odlazi u obiteljsku mirovinu. U prvoj polovici ove godine to je učinilo njih 3.132, a tek svega 491 muškarac. Oni pak više idu u invalidsku mirovinu, oko 640 muškaraca nasuprot oko 420 žena.

Starosni umirovljenici radili dulje od 36 i pol godina

Bez isplata prema međunarodnim ugovorima, broj novih umirovljenika smanjuje se na 18.368 u prvoj polovici ove godine. S druge strane, njihova prosječna mirovina raste i penje se na 624 eura. Prosječni staž novih umirovljenika, bez korisnika prema međunarodnim ugovorima, penje se na 34 godine i devet mjeseci, a kod muškaraca na čak 35 godina i osam mjeseci, što znači da Hrvati rade sve dulje, ali i da su sve rjeđi prekidi u radnom stažu. Starosni su pak umirovljenici u prosjeku radili čak 36 godina i sedam mjeseci.

Novih umirovljenika u prvih šest mjeseci ove godine više je nego u istom razdoblju 2024. godine, kada ih je bilo 22.298. Godinu dana ranije bilo ih je još manje, 18.417 za prvu polovicu 2023. godine, dok ih je 2022. bilo više nego danas, 25.046 u odnosu na ukupno 23.317 u prvih šest mjeseci ove godine.