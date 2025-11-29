Evo koje trgovine i šoping-centri sutra rade. Možda možete iskoristiti još neke Black Friday popuste

Ako ste planirali ovu nedjelju iskoristiti za kupovinu ili uhvatiti zadnje Black Friday popuste, dobro je znati gdje se u Splitu uopće može obaviti shopping. Donosimo pregled rada najvećih trgovačkih lanaca, šoping-centara, pekarnica i drugih objekata za nedjelju, 30. studenog — što je otvoreno, a što zatvoreno.

CITY CENTER ONE SPLIT – RADI

City Center one Split ove nedjelje radi prema redovnom radnom vremenu. Kupci će moći obići trgovine, drogerije, restorane i druge sadržaje bez ograničenja.

JOKER CENTAR – RADI

Joker ostaje otvoren kao i svake radne nedjelje. Sve trgovine, kino, ugostiteljski objekti i supermarket rade po uobičajenom rasporedu.

MALL OF SPLIT – NE RADI

Mall of Split ove nedjelje ostaje zatvoren.

LIDL – VEĆINA POSLOVNICA RADI

Lidl u Splitu tradicionalno ima nekoliko otvorenih poslovnica nedjeljom. Očekuje se da će i ove nedjelje većina njih raditi u skraćenom vremenu (najčešće do 14 h), no radno vrijeme se razlikuje po lokacijama.

TOMMY – RADI VIŠE POSLOVNICA

Tommy, kao domaći lanac, u Splitu također ima niz poslovnica koje nedjeljom rade. Točno radno vrijeme ovisi o lokaciji, ali većina kvartovskih trgovina bit će otvorena.

KAUFLAND – VEĆINA POSLOVNICA NE RADI

Kaufland Split tradicionalno ne radi nedjeljom, a tako će biti i 30. studenog. Ako trebate veću tjednu kupovinu u Kauflandu, preporučljivo je to obaviti u subotu.