Evo koje su zemlje obećale nastavak potpore Ukrajini

Predstavnici osam nordijskih i baltičkih država priopćili su u subotu da su održali razgovor s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, potvrdivši čvrstu potporu Ukrajini te obećavši nastavak slanja vojne pomoći. Istaknuli su i važnost jačanja obrambenih sposobnosti Europe kako bi se spriječila daljnja ruska agresija.

U zajedničkoj izjavi Danske, Estonije, Finske, Islanda, Latvije, Litve, Norveške i Švedske navodi se kako Rusija zasad ne pokazuje spremnost na prekid borbi niti konkretne korake prema mirnom rješenju.

"Rješenja koja poštuju teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine te doprinose većoj sigurnosti i stabilnosti u Europi imaju našu potpunu potporu", stoji u priopćenju. Zemlje su se također izjasnile za nastavak jačanja sankcija i drugih ekonomskih mjera protiv Rusije dok god rat traje.

Ova je izjava objavljena u trenutku kada Ukrajina i europski partneri nastoje usuglasiti odgovor na novi američki prijedlog od 28 točaka za završetak sukoba, predstavljen početkom tjedna.