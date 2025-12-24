Evo kako najlakše pokupiti iglice koje padaju s bora, a ne uništiti usisavač

Ništa ne stvara blagdansku atmosferu poput mirisa svježeg bora i popodneva provedenog u ukrašavanju božićnog drvca. Međutim, uz stvaranje prazničnog raspoloženja dolaze i iglice razbacane po cijeloj kući. Mnogi se zapitaju koji je najbolji način za njihovo uklanjanje. Upotrijebite pravu metodu i čišćenje postaje lakše nego što mislite.

Iako vaš usisavač možda dosta radi tijekom prazničnog čišćenja, zaslužuje odmor kada je riječ o čišćenju oko božićnog drvca. Iglice su ljepljive, a njihovo usisavanje može zapetljati valjke četke i trajno oštetiti uređaj. Ako nemate drugu opciju, najprije posipajte iglice sodom bikarbonom koja će upiti smolu. Pričekajte deset minuta prije usisavanja kako biste olakšali posao, piše tportal.

Alternativni načini čišćenja iglica

Postoji mnogo učinkovitih alternativa koje čine čišćenje oko drvca brzim i jednostavnim procesom. Odložite svoju običnu metlu jer gumena metla puno bolje čisti ljepljive iglice od prirodnih čekinja. Ako ne želite dodatna pomagala za čišćenje, upotrijebite nastavak za pukotine na ručnom usisivaču. Pritom pazite na posudu za prljavštinu jer je iglice mogu brzo napuniti.

Za manje površine poslužit će valjak za dlake ili pak pakirna ljepljiva traka. Omotajte malo trake oko ruke i upotrijebite ljepljivu stranu za skupljanje iglica. Ovo je odličan trik posebno za iglice koje su zaglavljene u tepihu. Da biste dodali dodatnu blagdansku čaroliju i smanjili potrebu za čišćenjem, ukrasitе bazu drvca prigodnom tkaninom ili malim okruglim tepihom. Prilikom čišćenja pažljivo je odnesite van i istresite sve otpale iglice.

Bez obzira na odabranu metodu, skupljanje iglica uvrstite u svakodnevnu rutinu. Tako ćete izbjeći pronalaženja iglica po kući i u lipnju.

Kako spriječiti opadanje iglica

Najbolji način čišćenja jest smanjiti broj iglica koje uopće trebaju biti pokupljene. Kako biste spriječili njihovo opadanje, održavajte drvce hidriziranim. Zalijte ga nekoliko puta tijekom prvih dana, zatim smanjite na jednom dnevno. Pobrinite se da je drvce smješteno u što hladnijem prostoru, daleko od grijaćih otvora. Pažljivo pratite razine vode ako živite u toploj klimi.

Manje lampice ili LED rasvjeta proizvode manje topline, što pomaže održati drvce svježim i zelenim dulje vremena. Kada unosite ili iznosite drvce iz kuće, prethodno smotajte tepihe i pomaknite namještaj. Tako će iglice padati samo na pod i lakše ćete ih pokupiti. Postavite božićno drvce na mjesto gdje djeca i kućni ljubimci neće nalijetati na njega i dodatno ga oštetiti. A ako se čišćenje ipak pokaže velikim problemom, možda je vrijeme da razmislite o umjetnom božićnom drvcu.