Evo kako je Thompson čestitao našim rukometašima

Thompson je čestitao hrvatskim rukometašima nakon pobjede nad Slovenijom na Europskom prvenstvu u Švedskoj.

"Čestitamo rukometašima", stoji uz scenu iz dvorane na kojoj rukometaši pozdravljaju navijače nakon pobjede.

Podsjećamo, EHF (Europska rukometna federacija) zabranila je Thompsonovu pjesmu na rukometnom Euru. Nakon utakmice s Gruzijom "nekoliko gledatelja reagiralo je" na izvođenje Thompsonove pjesme u Malmö Areni. Švedski tabloid Aftonbladet stoga je zatražio komentar osoblja zaduženog za razglas u dvorani, a nekoliko sati kasnije stigao je odgovor izravno od Europske rukometne federacije (EHF).

