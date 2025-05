Evo kako je prošao Garcijin susret s čelnicima Hajduka i što kaže o svom transferu na Poljud

Urugvajac sa španjolskim papirima, Gonzalo Garcia, trenutačno i trener Istra 1961, stigao je u ponedjeljak u Zagreb, na dodjelu nagrada SuperSporta za najbolje u HNL-u tijekom sezone 2024/25

Naravno, Garcia je bio nominiran, uz Marija Kovačevića i Radomira Đalovića, za najboljeg trenera sezone, ali nagradu iz ruku izbornika hrvatske nogometne reprezentacije na kraju je osvojio Crnogorac s Rijekine klupe.

No, zanimljivo je bilo gledati Garciju, ležernog, s osmijehom na licu, a koji je u Zagreb stigao u pratnji sportskog direktora Saše Bjelanovića, ali i igrača Salima Faga Lawala te Matea Lisice i tehničkog direktora Goran Rocea.

I taman u ponedjeljak lansirana je 'bomba' kako je Garcia novi trener Hajduka, odnosno da se samo čeka njegovo imenovanje na klupu, koju je prethodnih deset mjeseci 'grijao' Gennaro Gattuso.

Međutim, ni u jednom trenutku, koliko se vidjelo, Garcia s čelnim ljudima Hajduka - a bili su tamo predsjednik Ivan Bilić, Boro Primorac, članica Uprave Marinka Akrap, nije razmijenio pogled, a kamoli koju riječ.

Naravno, to ne mora značiti apsolutno ništa, jer takvi se pregovori i održavaju unutar četiri zida. No, zato je i Garcijin komentar na to pitanje privukao pozornost.

'Sada nije trenutak ni situacija da govorim o Hajduku, ali imponira mi da se klubovi zanimaju. Kada dođe trenutak, bit ćemo spremni', kratko je na tu temu rekao Garcia, prenosi t-portal.