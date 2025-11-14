Evo kako će Split obilježiti 34. obljetnicu stradanja Vukovara i Škabrnje

Povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, HRM-a, PU i braniteljskih udruga u ponedjeljak, 17. studenog, će položiti cvijeće na Groblju branitelja na Gradskom groblju Lovrinac.

Istoga dana, s početkom u 17 sati, u znak sjećanja na herojsku obranu grada Vukovara simboličnim paljenjem svijeća na početku Vukovarske ulice, kraj spomenika 'I u mom gradu Vukovar svijetli', odat će se počast svim žrtvama Vukovara.

