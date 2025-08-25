Evo kakav je poredak stranaka. HDZ je i dalje vodeći

Mjesečno istraživanje Crobarometar Nove TV u kolovozu odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca. Kolovoz je obilježila obljetnica Oluje, a političara nije nedostajalo na manifestacijama diljem obale, poput Sinjske alke. Iako na godišnjem odmoru, ipak su slali političke poruke. Pratili su se i rezultati turističke sezone. Kakvo ozračje vlada u zemlji, koji su rejtinzi stranaka te što najviše muči građane, sve to donosi anketa Crobarometar.

HDZ i dalje vodeća stranka

Poredak je isti kao i prijašnjih mjeseci i izgleda ovako:

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Podrška strankama Stranka Podrška (%) HDZ 27.8 SDP 22.9 Možemo 10.1 Most 5.7 Domovinski pokret 2.8 IDS 2.1 DOMiNO 2.0

HDZ je, dakle, i dalje vodeći. Prema istraživanju, da su danas izbori podršku bi im dalo 27,8 posto ispitanih, što je ipak nešto manje nego u srpnju kada im je podrška iznosila 28 i pol posto. SDP je druga stranka s podrškom od 22,9 posto ispitanika. Mjesec ranije imali su 22 posto podrške.

Slijedi Možemo koji ima 10,1 posto podrške te Most s 5,7 posto podrške. Izuzev SDP-a sve navedene stranke bilježe blagi pad, no doista blagi, riječ je o promilima.

Ispod 5 posto, a opet više od 2 posto podrške ispitanika imaju Domovinski pokret s 2,8 posto, IDS s 2,1 posto te DOMiNO s 2 posto.

Svi ostali imaju manje od 2 posto podrške, dok je neodlučnih 13,6 posto.

Podrška radu Vlade i stav o koaliciji

Više od 86 posto ispitanih smatra da će koalicija odraditi mandat do kraja, 8 posto ispitanika smatra da koalicija neće opstati do kraja mandata, a 6 posto ispitanih nije se izjasnilo. Zanimljivo, ovo je najveći postotak percepcije o održivosti vladajuće koalicije u posljednjih godinu dana.

S druge strane, Vlada ne može biti toliko zadovoljna podrškom koju joj prema istraživanju iskazuju ispitanici. Treći mjesec zaredom samo 27 posto ispitanika zadovoljno je radom Vlade. U kolovozu 67 posto ispitanika nije zadovoljno, dok se 6 posto nije izjasnilo.

Ocjena institucijama

Što se tiče rada institucija još uvijek ni jedna ne mora na popravni, ali i dalje su niske ocjene. Vlada je dobila ocjenu 2,35. Najlošiju ocjenu imaju saborski zastupnici, i to 2,12.

Najbolju ocjenu dobio je predsjednik države – 2,97. Pritom je to njegov najbolji rezultat u posljednjih godinu dana.

Pozitivan i negativan dojam građana o političarima

Zoran Milanović i dalje je najpozitivniji političar i o njemu pozitivan dojam ima 56 posto ispitanika. Slijedi Marija Selak Raspudić s 38 posto, Tomislav Tomašević s 37, Andrej Plenković s 34 i Gordan Jandroković s 32 posto pozitivnog dojma.

U odnosu na prošli mjesec, Selak Raspudić prestigla je Tomaševića, Plenković je zadržao četvrto mjesto, a Jandroković je s petog mjesta maknuo Božu Petrova. Zanimljivo je i da je predsjedniku Sabora ovo najbolji postotak u percepciji pozitivnog dojma u posljednjih godinu dana.

S druge strane medalje, negativan dojam i dalje je najveći kada je u pitanju Milorad Pupovac. 77 posto ispitanih o njemu ima negativnu percepciju. Slijedi Andrej Plenković s 59 posto pa Ivan Penava s 57 posto. Četvrto mjesto dijele Gordan Jandroković i Anka Mrak Taritaš. O njima 55 posto ispitanika ima negativan dojam.

Zadovoljan ovomjesečnim istraživanjem može biti Ivan Penava kojem je u kolovozu dojam među ispitanicima ipak blago porastao, ali i Hrvoje Zekanović koji je u srpnju bio drugi najnegativniji političar.

Najveći problem Hrvata – inflacija

Koliko su građani zadovoljni životom, pokazuju rezultati o općem dojmu u kojem se zemlja kreće. 68 posto ispitanika nije zadovoljno, 23 posto je zadovoljno smjerom, dok se 9 posto nije izjasnilo. Iako malen, ovo je ipak pomak u pozitivnom smjeru, možda baš zbog godišnjih odmora.

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. kolovoza CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 983 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.