Evo kada je krajnji rok da roditelji dobiju novce za udžbenike. Šuta: "Ispunjavamo jedno od prvih obećanja"

Kako smo ranije pisali, Grad Split je, sukladno sporazumu o suradnji, prebacio financijska sredstva Splitsko-dalmatinskoj županiji namijenjena srednjoškolcima s prebivalištem u Splitu, a Županija je započela s isplatama sredstava za nabavku udžbenika.

Isplate roditeljima kreću idući tjedan

"Roditeljima će novac biti isplaćen na račune tijekom idućeg tjedna, a najkasnije do 19. prosinca. Sredstva su osigurana kako bi se pokrili troškovi nabave udžbenika za sve splitske srednjoškolce. Ovim korakom, ispunjavamo jedno od prvih obećanja iz kampanje. Mjera je usmjerena na pružanje konkretne pomoći roditeljima te olakšavanje troškova obrazovanja njihove djece", javio je Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita.