Evo kada će i gdje biti dočekani hrvatski rukometaši

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu! U utakmici za treće mjesto izabranici Dagura Sigurdssona svladali su Island i još jednom razveselili hrvatske navijače.

Ovo je druga uzastopna medalja hrvatskih rukometaša pod vodstvom islandskog stručnjaka, a veliki uspjeh bit će obilježen i svečanim dočekom u Zagrebu.

Ponedjeljak poslijepodne na trgu

Doček brončanih rukometaša planira se za ponedjeljak poslijepodne oko 17 sati na već dobro poznatoj lokaciji – Trgu bana Josipa Jelačića. Očekuje se velik broj navijača koji će pozdraviti reprezentaciju nakon još jednog sjajnog turnira.

Reprezentacija će krenuti s čarterom prema Zagrebu u jedan poslije ponoći, a dolazak u hrvatsku metropolu očekuje se oko tri ujutro.

Detalji programa zasad nisu službeno potvrđeni, no središte Zagreba ponovno će biti obojeno crveno-bijelim kockicama, uz pjesmu, zastave i slavlje koje je postalo zaštitni znak ovakvih uspjeha, piše Gol.hr.