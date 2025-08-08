Close Menu

Evo kad bi se važan lijek trebao vratiti na police

Veći broj pacijenata žalio se na nestašicu posebne vrste inzulina

Posljednjih dana povećan je broj pacijenata koji se žale na privremene nestašice brzodjelujućih inzulina tvrtke Novo Nordisk u ljekarnama diljem Hrvatske. Riječ je o važnom lijeku za osobe koje imaju tip 1 dijabetesa.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, situacija se stabilizira. Ljekarnici kažu da bi spomenuti inzulini u određenoj količini danas trebali stići u ljekarne.

Iz veledrogerija poručuju kako nema razloga za zabrinutost te da se inzulin uredno distribuira u ljekarne.

"Mi smo jučer zatražili i podatke od veleprodaja i veleprodaje su nam potvrdile da su zaprimile dodatne količine inzulina i da je inzulin danas, nešto jučer, nešto danas, nešto ponedjeljak ide prema svim djelovima Hrvatske", objasnila je Suzana Oštarčević, voditeljica odjela za sigurnu primjenu lijekova HALMED i poručila da nema straha.

