Evo gdje se nalazi Vedran Pavlek! Izručenje bi moglo potrajati: 'Ponekad kalkuliraju'

Vedran Pavlek, bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja, alfa i omega alpskih reprezentacija, i dalje je u bijegu u Kazahstanu, doznaje RTL Danas.

Hrvatska je zatražila njegovog uhićenje i izručenje jer ga USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura.

Prema neslužbenim informacijama RTL-a Danas, Pavlek je u Kazahstanu, gdje je pobjegao iz Turske. U turskom hotelu mu je policija oduzela određenu dokumentaciju i mobilne uređaje, rekao je u utorak glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostujući u RTL-u Danas.

Izručenje bi moglo potrajati

Ministar pravosuđa Damir Habijan potvrdio je da bi izručenje moglo potrajati. Trajanje postupka ovisi o tome slaže li se osoba s izručenjem, ili će odugovlačiti, objašnjava pak odvjetnik Mario Medak: "Postoje i slučajevi kada tražena osoba kalkulira, pogotovo kad postoji niz svjedoka koje je tijekom istrage potrebno ispitati. Pa ponekad tražena osoba čeka da se svi ti svjedoci ispitaju kako bi otpao razlog za određivanje istražnog zatvora."

Na popisu svjedoka za Vedrana Pavleka nalazi se stotinjak osoba, od čega je 30-ak ispitano, doznajemo neslužbeno. Za dva dana će se odlučivati o produljenju istražnog zatvora za četvero osumnjičenih s Pavlekom.