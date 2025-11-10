Evo gdje Rozga pjeva za Novu

Jelena Rozga uvest će Sarajlije i brojne turiste u Novu 2026. godinu na javnom dočeku koji će ove godine biti organiziran iza Sarajevo City Centra, objavio je portal Klix.ba.

Iz Grada Sarajeva i Turističke zajednice Kantona Sarajevo ranije su poručili da su u igri za novogodišnji nastup bili Hanka Paldum, Jelena Rozga, Van Gogh, Petar Grašo i Letu štuke, a konačan izbor pao je na hrvatsku pjevačicu. Potvrđeno je i da su u tijeku aktivnosti vezane uz kompletnu organizaciju dočeka te da je planirani proračun 700.000 KM.

"Grad Sarajevo provodi aktivnosti neophodne za organizaciju javnog dočeka Nove 2026. godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Nakon okončanja zakonske procedure, javnost će biti informirana o izboru izvođača i programu centralnog dočeka Nove 2026. godine. U proračunu Grada Sarajeva za 2025. godinu planirana su sredstva za doček Nove godine u iznosu od 700.000,00 KM s PDV-om", naveli su iz Grada Sarajeva.

Natupit će i Grašo

Osim centralnog dočeka, planiran je i niz koncerata početkom siječnja. Na Trgu Prve brigade policije, koji se nalazi preko puta Vijećnice, 1. siječnja nastupit će bend Letu štuke, 2. siječnja pjevat će Petar Grašo, a 3. siječnja rock sastav Van Gogh.