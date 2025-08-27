Evo gdje Hajduk gostuje u Kupu

Ove srijede odigrane su sve preostale utakmice pretkola Hrvatskog nogometnog kupa te smo, sukladno natjecateljskim brojevima za ovu sezonu, doznali i parove prve runde glavnog dijela natjecanja (šesnaestina finala).
Budući da u šesnaestini finala, kao i u osmini finala, nema klasičnog ždrijeba, parovi se određuju na temelju kup-koeficijenta klubova ostvarenog u proteklih pet sezona. U ovom trenutku po kup-bodovima su potpuno poravnata dva naša najveća kluba, Dinamo i Hajduk imaju po 155. Kad je situacija takva, onda se gleda tko je ostvario bolji plasman u protekloj ligaškoj sezoni, a to je Dinamo koji je završio kao drugoplasirani u SHNL-u, ispred trećeplasiranog Hajduka, piše Gol.hr.
Tako će Modri u šesnaestini finala u goste kod svog imenjaka Dinama u Predavac u okolici Bjelovara, a Bili će u Koprivnicu kod istoimenog četvrtoligaša. Prošlosezonski osvajač Kupa Rijeka će na gostovanje u Zagreb, njihov suparnik bit će Maksimir.
Utakmice šesnaestine finala će se igrati tijekom rujna u različitim tjednima, utorkom i srijedom, a detaljne satnice bit će određene naknadno na službenoj stranici Hrvatskog nogometnog saveza.
Hrvatski nogometni kup, šesnaestina finala:
Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb
Koprivnica - Hajduk
Maksimir - Rijeka
Graničar Kotoriba - Slaven Belupo
Neretva - Istra 1961
Uljanik - Osijek
Libertas / Opatija - Gorica
Varteks - Šibenik
Dugo Selo - Lokomotiva
Solin - Rudeš
Gaj Mače - Varaždin
Kurilovec - Oriolik
Slavonija Požega - BSK Bijelo Brdo
Radnik Križevci - Mladost Ždralovi
Vukovar 1991 - Cibalia
Karlovac 1919 - Belišće