Evo gdje Hajduk gostuje u Kupu

Utakmice šesnaestine finala će se igrati tijekom rujna u različitim tjednima, utorkom i srijedom, a detaljne satnice bit će određene naknadno na službenoj stranici Hrvatskog nogometnog saveza

Ove srijede odigrane su sve preostale utakmice pretkola Hrvatskog nogometnog kupa te smo, sukladno natjecateljskim brojevima za ovu sezonu, doznali i parove prve runde glavnog dijela natjecanja (šesnaestina finala). 

Budući da u šesnaestini finala, kao i u osmini finala, nema klasičnog ždrijeba, parovi se određuju na temelju kup-koeficijenta klubova ostvarenog u proteklih pet sezona. U ovom trenutku po kup-bodovima su potpuno poravnata dva naša najveća kluba, Dinamo i Hajduk imaju po 155. Kad je situacija takva, onda se gleda tko je ostvario bolji plasman u protekloj ligaškoj sezoni, a to je Dinamo koji je završio kao drugoplasirani u SHNL-u, ispred trećeplasiranog Hajduka, piše Gol.hr.

Tako će Modri u šesnaestini finala u goste kod svog imenjaka Dinama u Predavac u okolici Bjelovara, a Bili će u Koprivnicu kod istoimenog četvrtoligaša. Prošlosezonski osvajač Kupa Rijeka će na gostovanje u Zagreb, njihov suparnik bit će Maksimir. 

Hrvatski nogometni kup, šesnaestina finala:

Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb

Koprivnica - Hajduk

Maksimir - Rijeka

Graničar Kotoriba - Slaven Belupo

Neretva - Istra 1961

Uljanik - Osijek

Libertas / Opatija - Gorica

Varteks - Šibenik

Dugo Selo - Lokomotiva

Solin - Rudeš

Gaj Mače - Varaždin

Kurilovec - Oriolik

Slavonija Požega - BSK Bijelo Brdo

Radnik Križevci - Mladost Ždralovi

Vukovar 1991 - Cibalia

Karlovac 1919 - Belišće

