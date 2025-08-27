Evo gdje Hajduk gostuje u Kupu

Ove srijede odigrane su sve preostale utakmice pretkola Hrvatskog nogometnog kupa te smo, sukladno natjecateljskim brojevima za ovu sezonu, doznali i parove prve runde glavnog dijela natjecanja (šesnaestina finala).

Budući da u šesnaestini finala, kao i u osmini finala, nema klasičnog ždrijeba, parovi se određuju na temelju kup-koeficijenta klubova ostvarenog u proteklih pet sezona. U ovom trenutku po kup-bodovima su potpuno poravnata dva naša najveća kluba, Dinamo i Hajduk imaju po 155. Kad je situacija takva, onda se gleda tko je ostvario bolji plasman u protekloj ligaškoj sezoni, a to je Dinamo koji je završio kao drugoplasirani u SHNL-u, ispred trećeplasiranog Hajduka, piše Gol.hr.

Tako će Modri u šesnaestini finala u goste kod svog imenjaka Dinama u Predavac u okolici Bjelovara, a Bili će u Koprivnicu kod istoimenog četvrtoligaša. Prošlosezonski osvajač Kupa Rijeka će na gostovanje u Zagreb, njihov suparnik bit će Maksimir.

Utakmice šesnaestine finala će se igrati tijekom rujna u različitim tjednima, utorkom i srijedom, a detaljne satnice bit će određene naknadno na službenoj stranici Hrvatskog nogometnog saveza.

Hrvatski nogometni kup, šesnaestina finala:

Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb

Koprivnica - Hajduk

Maksimir - Rijeka

Graničar Kotoriba - Slaven Belupo

Neretva - Istra 1961

Uljanik - Osijek

Libertas / Opatija - Gorica

Varteks - Šibenik

Dugo Selo - Lokomotiva

Solin - Rudeš

Gaj Mače - Varaždin

Kurilovec - Oriolik

Slavonija Požega - BSK Bijelo Brdo

Radnik Križevci - Mladost Ždralovi

Vukovar 1991 - Cibalia

Karlovac 1919 - Belišće