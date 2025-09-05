Evo gdje gledati utakmicu Hrvatske protiv Farskih otoka

Hrvatska reprezentacija danas igra protiv Farskih otoka svoju treću kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Dvoboj će se odigrati u Torshavnu s početkom u 20:45, a Hrvatska je u njemu favorit za pobjedu. Utakmica se igra uz prijenos na Novoj TV.

"Ovo je najvažnija utakmica za nas. Farski otoci nemaju snažna imena poput Hrvatske, ali imaju jako veliku želju i motiv i sigurno će pružiti veliki otpor. To su pokazali protiv Crne Gore i Češke. Bit će to teška utakmica za Hrvatsku", rekao je u najavi utakmice izbornik reprezentacije Zlatko Dalić i dodao:

"Pobjeda nam je najvažnija, sigurno ćemo imati puno posjeda i loptu u nogama. Morat ćemo biti jako oprezni, cilj je što prije napraviti dobar rezultat, ali moramo biti strpljivi. Ne smijemo podcijeniti protivnika i čuvati se kontranapada, dugih lopti i prekida."

Hrvatska bez važnih igrača

Hrvatska u ovoj utakmici neće moći računati na Matea Kovačića, Joška Gvardiola, Josipa Stanišića, dok Josip Juranović nije u potpunosti spreman.

Farski otoci su nakon minimalnih poraza od Češke (1:2) i Crne Gore (0:1) u prethodnoj kvalifikacijskoj utakmici svladali Gibraltar (2:1). Hrvatska je kvalifikacije otvorila uvjerljivim pobjedama protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1), piše Index.