Evo gdje gledati utakmicu Hrvatske protiv Farskih otoka

"Bit će to teška utakmica za Hrvatsku"

Hrvatska reprezentacija danas igra protiv Farskih otoka svoju treću kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Dvoboj će se odigrati u Torshavnu s početkom u 20:45, a Hrvatska je u njemu favorit za pobjedu. Utakmica se igra uz prijenos na Novoj TV.

"Ovo je najvažnija utakmica za nas. Farski otoci nemaju snažna imena poput Hrvatske, ali imaju jako veliku želju i motiv i sigurno će pružiti veliki otpor. To su pokazali protiv Crne Gore i Češke. Bit će to teška utakmica za Hrvatsku", rekao je u najavi utakmice izbornik reprezentacije Zlatko Dalić i dodao:

"Pobjeda nam je najvažnija, sigurno ćemo imati puno posjeda i loptu u nogama. Morat ćemo biti jako oprezni, cilj je što prije napraviti dobar rezultat, ali moramo biti strpljivi. Ne smijemo podcijeniti protivnika i čuvati se kontranapada, dugih lopti i prekida."

Hrvatska bez važnih igrača

Hrvatska u ovoj utakmici neće moći računati na Matea Kovačića, Joška Gvardiola, Josipa Stanišića, dok Josip Juranović nije u potpunosti spreman.

Farski otoci su nakon minimalnih poraza od Češke (1:2) i Crne Gore (0:1) u prethodnoj kvalifikacijskoj utakmici svladali Gibraltar (2:1). Hrvatska je kvalifikacije otvorila uvjerljivim pobjedama protiv Gibraltara (7:0) i Češke (5:1), piše Index.

