Evo gdje će Jelena Perčin i Ante Gelo slaviti Novu godinu

Glumica Jelena Perčin, Dubrovkinja koju gledatelji trenutačno prate u ulozi Rajke Vukas u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, Novu godinu ovaj put dočekuje uz more, ali ne u svom rodnom gradu. Nakon prošlogodišnjeg dočeka u Dubrovniku, ona i njezin partner, glazbenik Ante Gelo, za kraj godine imaju drugačije planove.

– Ante ove godine svira na Rabu, a prije toga ćemo nekoliko dana provesti u Dubrovniku. U svakom slučaju, bit ćemo uz more – otkrila je Jelena u razgovoru za Net.hr, dodajući kako se posebno raduje dočeku Nove godine na otoku.

– Veseli me dočekati Novu na otoku, to nisam iskusila od djetinjstva.

Blagdansko razdoblje u domu Jelene Perčin obilježeno je obiteljskim okupljanjem, glazbom i veselom dinamikom, osobito jer u obitelji odrastaju troje djece različitih uzrasta.

– Ovo su rijetke prilike kad su unisoni, svi se vesele poklonima! – rekla je glumica kroz smijeh, priznajući da u njihovoj kući vlada pravi veseli kaos.