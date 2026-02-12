Europsko prvenstvo u streljaštvu za juniore: Toma Tadić predvodio Hrvatsku do momčadskog srebra

Sjajni mladi strijelac solinskog Dalmacijacementa, Toma Tadić, nastavlja nizati uspjehe na europskoj sceni. Na juniorskom Europskom prvenstvu u bugarskom Burgasu osvojio je novu medalju – momčadsko srebro – te tako potvrdio status jednog od najperspektivnijih hrvatskih strijelaca.

Nakon što je u srijedu, zajedno sa Senkom Martinović, stigao do srebra u miksu, Tadić je dan poslije bio ključni čovjek i u momčadskom nastupu. Hrvatsku su uz njega predstavljali Pavao Hac (Veliko Trgovišće) i Luka Jambreuš (Zelenbor), a trojac je ukupno upucao 1879 krugova.

To je bilo dovoljno za srebrnu medalju – dva kruga manje od zlatne Njemačke te 0,9 krugova više od trećeplasirane Italije. Riječ je o iznimno tijesnoj borbi u kojoj su odlučivale nijanse.

Tadić je u kvalifikacijama bio najbolji među hrvatskim predstavnicima s 630,4 kruga, što mu je donijelo četvrto mjesto. Hac je zauzeo 11. poziciju s 627,9 krugova, dok je Jambreuš bio 41. s rezultatom 620,7.

U pojedinačnom finalu 18-godišnji Tadić završio je na petom mjestu. S obzirom na to da se natječe u konkurenciji do 21 godine, riječ je o iznimno vrijednom rezultatu i jasnoj najavi budućih velikih dosega.

Naslov europskog prvaka osvojio je Mađar Balint Kalman, srebro je pripalo Nijemcu Benedikt Ascher, dok je broncu osvojio Ukrajinac Kirilo Buhajcev.

Dvostruko srebro iz Burgasa za Tadića predstavlja još jedan veliki korak u karijeri – i potvrdu da hrvatsko streljaštvo u juniorskoj konkurenciji ima ozbiljan potencijal za godine koje dolaze.