Europska unija uvodi nova pravila za vozačke dozvole, evo što bi se trebalo mijenjati

Zastupnici Europskog parlamenta podržali su reviziju pravila EU o vozačkim dozvolama kojima se uvode odredbe o vozačima početnicima, digitalnoj dozvoli i diskvalifikaciji vožnje.

U utorak je Europski parlament potvrdio ažuriranje pravila EU o vozačkim dozvolama kojima je cilj doprinijeti sigurnosti na cestama i smanjiti broj sudara u kojima godišnje izgubi život gotovo 20 000 ljudi na cestama EU.

Novi zahtjevi za obuku

Da bi se kvalificirali za dozvolu, vozački ispit sada će morati uključivati ​​znanje o rizicima mrtvog kuta, sustavima pomoći vozaču, sigurnom otvaranju vrata i rizicima od ometanja zbog korištenja telefona. Kao rezultat zahtjeva zastupnika Europskog parlamenta, novi zahtjevi za obuku i testiranje staviti će veći naglasak na svijest o rizicima pješaka, djece, biciklista i drugih ranjivih sudionika u prometu.

Važenje dozvole i zdravstveni pregledi

Vozačke dozvole trebale bi vrijediti 15 godina za motocikle i automobile, s mogućnošću da države članice smanje rok važenja na 10 godina ako se vozačka dozvola koristi kao nacionalna identifikacijska isprava. Vozačke dozvole za kamione i autobuse vrijedit će pet godina. Zemlje EU-a mogu smanjiti rok važenja vozačke dozvole za vozače u dobi od 65 ili više godina kako bi vozače podvrgnule češćim liječničkim pregledima ili tečajevima osvježavanja znanja.

Prije nego što se kvalificira za svoju prvu vozačku dozvolu ili prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu, vozač bi trebao proći liječnički pregled, uključujući testove vida i kardiovaskularnog stanja. Zemlje EU-a mogu se odlučiti zamijeniti liječnički pregled za vozače automobila ili motocikala obrascima za samoprocjenu ili drugim sustavima procjene osmišljenim na nacionalnoj razini.

Početnici i vozači u pratnji

Po prvi put, pravila EU-a će odrediti probni rok za neiskusne vozače od najmanje dvije godine. Ti će se vozači suočiti sa strožim pravilima i sankcijama za vožnju pod utjecajem alkohola i nekorištenje sigurnosnih pojaseva ili sustava za vezanje djece.

Osim toga, 17-godišnjaci će moći dobiti dozvolu za upravljanje automobilom (kategorija B), ali će morati voziti u pratnji iskusnog vozača do 18. godine.

Kako bi se ublažio nedostatak profesionalnih vozača, nova pravila omogućit će 18-godišnjacima da dobiju dozvolu za upravljanje kamionom (kategorija C), a 21-godišnjacima da upravljaju autobusom (kategorija D), pod uvjetom da posjeduju potvrdu o stručnoj osposobljenosti. U suprotnom, osoba će morati imati 21, odnosno 24 godine da bi upravljala ovim vozilima.

Mobilna vozačka dozvola

Prema novim pravilima, digitalna vozačka dozvola, dostupna na mobilnom telefonu, trebala bi postupno postati glavni format dozvole u EU. Međutim, zastupnici u Europskom parlamentu osigurali su pravo vozačima da zatraže fizičku dozvolu, koja bi trebala biti izdana bez nepotrebnog odgađanja i općenito u roku od tri tjedna.

Zabrana vožnje

Kako bi se smanjila nepromišljena vožnja u inozemstvu, oduzimanje, suspenzija ili ograničenje vozačke dozvole bit će proslijeđeno zemlji EU koja ju je izdala, kako bi se osigurala prekogranična provedba kazni. Nacionalna tijela morat će se međusobno obavještavati, bez nepotrebnog odgađanja, o odlukama o zabrani vožnje povezanim s najtežim prometnim prekršajima - uključujući vožnju pod utjecajem alkohola ili droga, sudjelovanje u prometnoj nesreći sa smrtnim ishodom ili prekomjernu brzinu (npr. vožnju 50 km/h brže od ograničenja brzine).