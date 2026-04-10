Europska unija od 10. travnja u potpunosti uvodi sustav ulaska/izlaska (EES)

Od 10. travnja 2026. godine države članice Europske unije započinju s potpunom primjenom sustava ulaska/izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica schengenskog prostora.

Od navedenog datuma prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronski u EES sustavu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sustav automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka precizno se računa putem integriranog automatiziranog kalkulatora.

Na taj način omogućuje se preciznije praćenje boravka te se dodatno povećava sigurnost vanjskih granica Europske unije.

Hrvatska spremna za potpunu primjenu

Republika Hrvatska aktivno je sudjelovala u procesu uvođenja sustava te je prepoznata i pohvaljena kao jedna od država članica koja EES sustav provodi pravodobno, učinkovito i u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.

Od početka primjene sustava, 12. listopada 2025. godine do 1. travnja 2026. godine u EES sustavu je kreirano i verificirano više od 3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu operativne spremnosti hrvatske granične policije.

Dodatne informacije za putnike

Detaljne informacije o načinu funkcioniranja sustava, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka i način prelaska granice, dostupne su u ranijem priopćenju:

Pozivamo putnike da se pravovremeno informiraju o novom načinu evidentiranja prelazaka granice, kao i putem službene stranice EES sustava te da prilikom putovanja imaju potrebnu dokumentaciju i postupaju sukladno uputama policijskih službenika kako bi se granična kontrola odvijala što brže i učinkovitije.

O sustavu EES

Sustav Ulaska/izlaska jedan je od ključnih informacijskih sustava Europske unije u području upravljanja granicama, kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u schengenski prostor na kratkotrajni boravak.

Postupno uvođenje sustava započelo je 12. listopada 2025. godine, čime je državama članicama omogućena prilagodba tehničkih sustava i procedura te obuka službenika, a od 10. travnja 2026. godine sustav se primjenjuje u punom opsegu u svim državama članicama.

Primjena EES sustava na razini Europske unije donosi niz prednosti:

. jačanje sigurnosti vanjskih granica

. učinkovitije upravljanje migracijama

. pouzdano praćenje trajanja boravka državljana trećih zemalja

. smanjenje zlouporaba i prekoračenja dopuštenog boravka



Uvođenjem potpune primjene EES sustava Europska unija dodatno potvrđuje svoju predanost sigurnom, učinkovitom i tehnološki naprednom upravljanju vanjskim granicama.