Europska unija donosi nova pravila za vozačke dozvole: Odnose se na Hrvatsku i na sve vozače

Ako zastupnici Europskog parlamenta potvrde dopunu direktive o vozačkim dozvolama, uskoro bismo je mogli imati na svojim pametnim telefonima. Upravo su na dnevnom redu sjednice idući tjedan nova pravila za vozačke dozvole.

"Što se tiče ovih digitalnih rješenja izdavanja digitalnih vozačkih dozvola, to je sastavni dio ove direktive, međutim, tu će biti potrebno jedno vrijeme za implementaciju, oko četiri godine", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Struka direktivu pozdravlja. Prometnim prekršiteljima konačno bi, kažu, trebalo odzvoniti, prenosi Dnevnik.hr.

"Vozači ako počine prekršaj u bilo kojoj državi EU-a, zapriječena kazna za takav prekršaj je oduzimanje vozačke dozvole. Naravno, ako je počini u bilo kojoj drugoj državi ili drugim državama Europe, ta zabrana se prenosi u matičnu zemlju", objasnio je prometni stručnjak Rajko Horvat.

Ova direktiva donosi i brojne druge promjene:

- snižava se dobna granica za vozače kamiona s 21 na 18 godina

- snižava se dobna granica za vozače autobusa s 24 na 21 godinu

- liječnički pregled (pregled vida i kardiovaskularnog stanja)

- poznavanje rizika za ranjive sudionike u prometu, pješake, bicikliste ili vozače skutera

- naučiti kako sigurno koristiti mobitele - poznavati sustave za pomoć u vožnji koje imaju novi automobili

Osim što će policiji znatno olakšati rad - zakomplicirat će život krivotvoriteljima.

"Takva vozačka dozvola se neće moći falsificirati, ova sadašnja vozačka dozvola podložna je takvim falsifikatima, a ovo će biti jedna velika prednost", rekao je Horvat.

Izmjene bi donijele neke novitete i za mlade vozače.

"Bit će cijeli niz izmjena. Smanjila bi se i dob za izdavanje vozačke dozvole na 17 godina, s tim da bi dvije godine takva osoba mogla voziti uz prisustvo i nadzor drugog vozača", nadodao je Božinović.

Ova promjena tiče se i vozača starije životne dobi.

"Njima će se vjerojatno smanjiti rok trajanja vozačke dozvole i biti će podložni češćim liječničkim pregledima, što izaziva jednu kontroverzu u odnosu na mobilnost takve skupine ljudi", poručio je Horvat.

Ako vijeće i Parlament Europske unije usvoje ovu direktivu, imat će četiri godine za implementaciju u nacionalno zakonodavstvo.