Europska tužiteljica: "Sve zemlje EU su pogođene korupcijom"

Prevare s poljoprivrednim i drugim subvencijama iz europskih fondova nisu problem ograničen na Grčku ili Slovačku, već potiču korupciju diljem cijelog bloka, upozorila je u četvrtak glavna europska tužiteljica Laura Codruța Kövesi.

Njezino upozorenje dolazi nakon što je Atenu ove godine potresla golema prevara u kojoj je EU oštećena za stotine milijuna eura kroz nepropisno isplaćene poljoprivredne poticaje, a zbog koje je nekoliko grčkih ministara i njihovih zamjenika moralo podnijeti ostavke, piše Politico.

Problem prisutan u svim članicama

Međutim, šefica Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u intervjuu je istaknula kako Grčka nipošto nije izoliran slučaj. "Ne bih rekla da je Grčka puno drugačija. Primijetili smo prevare sa subvencijama u gotovo svim državama članicama, razlika je u tome koliko i koliko slučajeva imamo", izjavila je rumunjska borkinja protiv korupcije.

Dodala je kako je grčki slučaj specifičan po sustavnom i organiziranom načinu izvršenja. "U Grčkoj smo otkrili da je način na koji je kriminalna aktivnost počinjena bio vrlo sustavan i vrlo dobro organiziran, uz umiješanost nekako visokih dužnosnika. Ali iste stvari vidimo i u drugim državama članicama", pojasnila je.

Velike poljoprivredne subvencije Europske unije, koje čine čak trećinu ukupnog proračuna EU, predstavljaju primamljivu metu za korupcijske sheme. Kövesi je na konferenciji za medije otkrila i da je primila pismo grčkog poljoprivrednika koji tvrdi da pošteni podnositelji zahtjeva nisu mogli doći do sredstava jer su drugi koristili mito. "Razgovarajmo o ovome: kako pošteni poljoprivrednici nisu imali pristup", poručila je.

Na meti i fond za oporavak

Još jedna velika meta kriminalaca postao je Mehanizam za oporavak i otpornost, uspostavljen nakon pandemije koronavirusa za pomoć gospodarstvima država članica. Ured europskog javnog tužitelja trenutno istražuje stotine slučajeva povezanih upravo s tim fondom.

"Sada imamo ta sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost. Naravno, organizirani kriminal je preusmjerio pažnju na to jer tamo mogu zaraditi", rekla je Kövesi za Politico.

"Pravila igre su se promijenila"

Govoreći iz carinskog ureda u Pireju, najvećoj grčkoj luci, okružena tisućama zaplijenjenih kontejnera s kineskom robom, Kövesi je poslala oštru poruku kriminalcima. Njezin tim razotkrio je golemu shemu izbjegavanja plaćanja antidampinških carina na uvoz iz Kine. "Pravila igre su se promijenila, nema više sigurnih utočišta za vas. Otkrili smo novi kontinent kriminala. Organizirani kriminal jača prevarama EU-a i nacionalnih proračuna", kazala je.

Kako bi se učinkovitije borila protiv ovih pojava, Kövesi traži jačanje svog tima, kako u Ateni tako i u drugim članicama, uključujući više delegiranih europskih tužitelja i specijaliziranih financijskih istražitelja. "Nema čiste zemlje. Svi su pogođeni korupcijom i financijskim prevarama", naglasila je.

Političke prepreke i istraga o tragediji u Tempiju

Istrage EPPO-a često nailaze na prepreke, osobito kada se pojavi sumnja na političku upletenost. U Grčkoj njezin tim istražuje desetke slučajeva, uključujući i navodnu zlouporabu EU sredstava povezanu s tragičnom željezničkom nesrećom u Tempiju, u kojoj je poginulo 57 ljudi. Konzervativna grčka vlada odbila je, međutim, zahtjev EPPO-a za pokretanjem postupka protiv dvojice bivših ministara. "Korupcija može ubiti. Tempi je jedan od tih primjera", ponovila je Kövesi.

Blokade zbog grčkog ustava

Vlada je blokirala i istragu o ministrima navodno umiješanima u spomenutu poljoprivrednu prevaru. EPPO istražuje shemu koja je uključivala poduzetnike, političare i zaposlenike državne agencije OPEKEPE, zadužene za nadzor isplate EU subvencija. "OPEKEPE je postao akronim za korupciju, nepotizam i klijentelizam", rekla je Kövesi, dodavši: "Baš kao i u slučaju Tempi, ova se kriminalistička istraga nije mogla u potpunosti razviti zbog grčkog ustava."

Prema posebnostima grčkog ustava, samo parlament ima ovlast istraživati i procesuirati sadašnje i bivše članove vlade. EPPO je o ovom problemu obavijestio Europsku komisiju i grčke vlasti te je, kako navodi, dobio uvjeravanja da će se ta ustavna odredba promijeniti.

Na pitanje o istrazi koja se vodi u grčkom parlamentu, Kövesi se osvrnula i na pokušaje zastrašivanja njezinih istražitelja. "Pravda ne može postati TV reality show. Mačka sa zvoncem ne može uhvatiti miševe", slikovito je poručila, zaključivši: "EPPO je tu da ostane. Unatoč pokušajima zastrašivanja, vrlo smo ponosni na tim EPPO-a u Ateni."