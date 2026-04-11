Europa dolazi u Split: 1.300 mladih iz 45 zemalja na Erasmus Generation Meetingu

Od 16. do 19. travnja 2026. Split će postati jedno od glavnih okupljališta mladih iz cijele Europe. U grad stiže Erasmus Generation Meeting (EGM), najveća studentski organizirana konferencija u Europi, koja će pod sloganom “Port of Mobility, Gateway to Skills” okupiti više od 1.300 sudionika iz preko 45 zemalja, pretvarajući Split na nekoliko dana u središte međunarodne studentske suradnje.

Konferenciju organiziraju volonteri mreže Erasmus studentske mreže (ESN) Split, uz podršku više od 150 volontera iz preko 12 zemalja koji će tijekom cijelog događaja sudjelovati u provedbi programa i brinuti o sudionicima. Događaj okuplja studente, Erasmus+ alumnije, predstavnike obrazovnih institucija, organizacija civilnog društva te inicijativa usmjerenih na rad s mladima, a program uključuje predavanja, radionice i međunarodne projekte kroz koje će sudionici razmjenjivati iskustva i graditi nove mreže suradnje.

Događaj se održava uz podršku brojnih partnera, među kojima su Sveučilište u Splitu, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Studentski centar Split, Športski centar Gripe, Grad Kaštela, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Društvo turističkih vodiča Split, kao i Agencija za mobilnost i programe EU i Europska Unija.

Grad pun međunarodne energije

Program konferencije odvijat će se na nekoliko lokacija u gradu. Paneli i jutarnje sesije održavat će se u velikoj dvorani Športskog centra Gripe, dok će se radionice i radne sesije organizirati na kampusu Sveučilišta u Splitu.

Jedan od vizualno najatraktivnijih trenutaka bit će Flag Parade, šarena povorka sudionika s nacionalnim zastavama koja će proći Starom gradskom jezgrom - od Đardina preko Marmontove do Rive - simbolizirajući kulturnu raznolikost i europsko zajedništvo.

EXPO prilika za splitske studente: upoznajte međunarodne organizacije, projekte i poslodavce

Posebnu pozornost organizatori žele usmjeriti na EGM EXPO, koji će se održati u petak 17. travnja od 13 do 17 sati u atriju Zgrade tri fakulteta Sveučilišta u Splitu, a bit će otvoren i za lokalne studente i srednjoškolce.

Riječ je o velikom izložbenom prostoru s više od 50 štandova na kojima će se predstaviti međunarodne organizacije, projekti i tvrtke koje rade s mladima. Posjetitelji će moći razgovarati s predstavnicima različitih institucija, informirati se o studiranju i mobilnosti u inozemstvu te upoznati potencijalne poslodavce.

Među izlagačima će se, primjerice, naći i Coca-Cola HBC, koja će predstaviti mogućnosti stručne prakse i karijernog razvoja, međunarodna inicijativa Science Comes to Town, kao i organizacije civilnog društva poput udruge Sindrom Down 21.

Za mnoge studente i srednjoškolce EXPO može biti prilika da prvi put izravno razgovaraju s međunarodnim organizacijama i saznaju kako sudjelovati u projektima, razmjenama ili programima prakse u inozemstvu.

Lokalna zajednica kao dio EGM priče

U sklopu dodatnog programa, organizatori su u suradnji s lokalnim partnerima pripremili niz aktivnosti koje uključuju i širu zajednicu. U okviru Youth Cornera, koji će se održavati paralelno sa sesijama u petak i subotu na kampusu, sudionici će moći sudjelovati u znanstvenim pokusima inicijative Science Comes to Town, edukacijama o recikliranju koje organizira Maritimo Recycling, radionicama bachate plesnog studija Baila Conmigo, kao i aktivnostima koje promoviraju mentalno i fizičko zdravlje kroz jogu koju vodi Holističko zdravlje Kailash.

U večernjem programu u petak održat će se kviz u organizaciji Science Comes to Town, koji će voditi poznati kvizaš Dean Kotiga, uz dodatne rekreativne aktivnosti poput LaserTaga.

U subotu će Ka brada Hair Studio i Obrtnička škola Split sudionicima omogućiti i besplatne frizerske usluge kao dio popratnog programa.

Za slasne zalogaje tijekom pauza pobrinut će se lokalni partneri poput Artisan bakery Butters te legendarne Krafne kod Mate, a za lakšu organizaciju i prijevoz volontera tu je i Avantcar kao službeni prijevoznik događaja, uz podršku pojačanih linija javnog prijevoza Prometa Split.

Sudionicima konferencije osiguran je i besplatan ulaz u gradske muzeje, čime se dodatno potiče povezivanje s lokalnom kulturnom scenom.

Split kao mjesto susreta europske generacije

Dolazak više od tisuću sudionika dodatno će ojačati međunarodnu vidljivost Splita kao studentskog grada i sveučilišnog središta. Organizatori ističu kako je cilj konferencije povezati mlade, institucije i organizacije koje rade na razvoju obrazovanja i mobilnosti te potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u oblikovanju europske budućnosti.

U travnju će Split tako postati mjesto susreta nove Erasmus generacije, a vrata EXPO-a bit će otvorena svima koji žele osjetiti dio te međunarodne atmosfere na kampusu Sveučilišta u Splitu.

Za više informacija o događaju pratite društvene mreže @esnsplit.