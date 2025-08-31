Eskaliralo na utakmici u susjedstvu: Huligani tukli fotografa i ukrali mu mobitel?

Utakmica Sloge iz Doboja i sarajevskog Željezničara prekinuta je na osam minuta nakon što je napadnut - fotograf!? Prema pisanju BiH medija, skupina domaćih huligana potkraj utakmice fizički je napala službenog fotografa sarajevskog kluba.

Nekoliko osoba ga je tuklo što je, naravno, izazvalo reakciju gostujućih navijača koji su probili zaštitnu ogradu, ali policija je formirala kordon ispred njihove tribine i tako spriječila eskalaciju sukoba. Utakmica je, inače, završila 0:0.

Željezničar nakon šest odigranih kola drži vrh prvenstvene ljestvice s 12 bodova, dva više od banjalučkog Borca koji ima dvije utakmice manje. Sloga je šesta sa sedam bodova, koliko ima i petoplasirano Sarajevo.