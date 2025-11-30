Eskalacija u Crnom moru: Ukrajina dronovima napala ruske tankere “flote u sjeni”

Ukrajinski dužnosnici izjavili su da su dronovi ukrajinske mornarice pogodili dva naftna tankera iz ruske takozvane "flote u sjeni" dok su putovali Crnim morem.

Snimke koje je potvrdio BBC prikazuju vodene dronove kako jure kroz valove u plovila prije nego što detoniraju u plamenu kuglu, šaljući crni dim u zrak.

Turske vlasti su ciljane tankere nazvale Kairos i Virat, oba pod zastavom Gambije. Oba su pogođena kod turske obale u petak, a Virat je navodno ponovno pogođen u subotu. Nije bilo prijavljenih žrtava.

Čini se da su napadi eskalacija Kijeva dok pokušava pogoditi ruske prihode od nafte, koji su ključni za financiranje rata u Ukrajini.

Dva broda su navodno dio ruske "flote u sjeni" - termina koji se odnosi na stotine tankera koje Rusija koristi kako bi zaobišla zapadne sankcije nametnute nakon njezine potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Flota u sjeni uglavnom se sastoji od starih tankera, mnogi s nejasnim vlasništvom ili osiguranjem.

Kairos je pogođen u jugozapadnom dijelu Crnog mora, a Virat u središnjem području dalje na istoku. Oba su na popisu brodova koji podliježu sankcijama, prema podacima Londonske burze.

U napadu su korištene dronove Sea Baby - vrsta pomorskog drona koji proizvode ukrajinske sigurnosne službe, poznate kao SBU.

Turske vlasti izjavile su da su pomagale plovilima i objavile snimke dva turska broda kako pokušavaju ugasiti požar na Kairosu.

Ukrajina napade vidi kao upozorenje, sugerirajući da se brodovi koji prevoze rusku naftu u Crnom moru suočavaju s rizikom izravnog napada, a ne samo zapadnih sankcija.

Odvojeno, veliki konzorcij koji prevozi naftu iz kaspijske regije izjavio je da je obustavio utovar u ruskoj crnomorskoj luci Novorossiysk nakon napada bespilotnih brodova tijekom noći.

Konzorcij Kaspijskog naftovoda izjavio je da je napad prouzročio značajnu štetu na mjestu pristaništa. Rusija i Kazahstan glavni su dioničari u tvrtki, koja je također djelomično u vlasništvu zapadnih tvrtki, uključujući Exxon Mobil, Chevron i Shell.

Kazahstanski ministar vanjskih poslova Aibek Smadijarov izrazio je ogorčenje napadom, za koji je rekao da je treći takve vrste.

Rekao je da Kazahstan pridaje posebnu važnost osiguravanju "stabilne i neprekidne" opskrbe energijom.

Incident je naštetio odnosima između njegove zemlje i Ukrajine, dodao je Smadijarov, pozivajući Kijev "da poduzme konkretne mjere kako bi spriječio ponavljanje takvih situacija".

U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da je delegacija koju predvodi visoki sigurnosni dužnosnik Rustem Umerov na putu za SAD kako bi nastavila razgovore o sporazumu o okončanju rata.

Umerov će voditi ukrajinsku delegaciju jer je prethodni glavni pregovarač, utjecajni šef Zelenskog kabineta Andriy Yermak, dao ostavku nakon što su detektivi za borbu protiv korupcije u petak pretražili njegov stan.

Očekuje se da će se ukrajinska delegacija u nedjelju sastati s američkim dužnosnicima na Floridi. Steve Witkoff, izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za inozemstvo, održat će razgovore u Moskvi sljedeći tjedan.