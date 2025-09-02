Erlić: "Ne kajem se što sam propustio bratovo vjenčanje, borio sam se za ovaj sveti dres"

Hrvatska nogometna reprezentacija 4. rujna igra protiv Farskih otoka, a danas je prije treninga pred novinarima bio Martin Erlić.

- Ne treba nam puno uigravanja. Vratio sam se u reprezentaciju, sretan sam što sam tu. Imamo još koji dan za uigrati se, ali ne treba nam puno upoznavanja. Sretan sam što sam došao u novi klub. Novi tip nogometa, zadovoljan sam - rekao je Erlić.

Na pitanje o vjenčanjima, nogometaš se prisjetio trenutka kada je prvi put došao u Hrvatsku – upravo na bratovo vjenčanje.

"Tada sam prvi put bio pozvan u Hrvatsku. Nikoga nisam ništa pitao, brat i njegova supruga s obitelji bili su mi najveća podrška. Borio sam se za ovaj sveti dres i odluku sam donio odmah. Ne kajem se, iskreno," rekao je.

Dodao je i kroz smijeh: "Doma se šalim da će se brat ženiti opet, ha, ha."