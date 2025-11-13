Epsteinova suradnica u zatvoru uživa povlastice koje druge zatvorenice nemaju: "Ne razumijete vrijednost toaletnog papira u zatvoru"

Dok ostale zatvorenice u federalnom zatvoru minimalne sigurnosti u Bryanu u Teksasu dobivaju standardne dvije role toaletnog papira tjedno, Ghislaine Maxwell ne mora brinuti o zalihama - dobiva ga koliko god zatraži. Ova povlastica samo je jedan od primjera posebnog tretmana koji osuđena suradnica Jeffreyja Epsteina uživa iza rešetaka, gdje se pravila koja vrijede za druge na nju, čini se, ne odnose, prenosi Index.

Povlastice iza rešetaka

Izvori upoznati s njezinim životom u zatvoru otkrili su da je Maxwell uvelike izolirana od ostatka zatvorske populacije. Dok u ćeliji u Bryanu inače borave četiri zatvorenice, neke od njezinih cimerica su premještene.

Kada se požalila da druge zatvorenice gledaju prema njezinoj ćeliji sa stolova u blizini, ti su stolovi uklonjeni. Osim toga, obroci i pošta dostavljaju joj se izravno u ćeliju, a za posjete gostiju osigurani su joj posebni uvjeti, poput korištenja kapelanovog ureda izvan uobičajenog vremena za posjete.

"Ne razumijete vrijednost toaletnog papira u zatvoru. On se gomila. Skriva se od osoblja", rekao je Sam Mangel, zatvorski konzultant. "Jer ako razmislite, možete bez šampona dan ili dva. Ne možete bez toaletnog papira."

Službena objašnjenja i nove optužbe

Iz Ureda za zatvore (BOP) poručili su kako imaju "dužnost osigurati da se nijedan zatvorenik ne tretira drugačije od drugog". Dužnosnik Trumpove administracije dodao je da su neke od mjera, poput korištenja kapelice za privatne sastanke, bile "nužne" radi sigurnosti same Maxwell i drugih zatvorenica. Također je napomenuo da su joj obroci dostavljani u ćeliju samo mjesec dana i da više ne jede sama.

Međutim, zviždač koji se obratio demokratima u Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma tvrdi da povlastice idu i dalje. Prema njegovim riječima, Maxwell prima posjetitelje s računalima, a upraviteljica joj osobno pomaže slati dokumente i e-mailove. Zviždač je također otkrio da Maxwell, osuđena na 20 godina zatvora, priprema zahtjev za ublažavanje kazne.

Kažnjene zbog istupanja u javnost

Zatvorenice koje su se usudile progovoriti o njezinom tretmanu snosile su posljedice. Ubrzo nakon dolaska Maxwell u Bryan, upraviteljica je na sastanku upozorila zatvorenice da o njoj ne smiju razgovarati s medijima. Julie Howell, bivša profesorica čija je kći i sama bila žrtva trgovine ljudima, izjavila je za Daily Telegraph da je "apsolutno zgrožena" što je Maxwell smještena u ustanovu za nenasilne prijestupnike. "Trgovina ljudima je nasilno kazneno djelo", rekla je.

Nekoliko dana kasnije, Howell je pozvana u ured i obaviještena da će biti premještena. Ubrzo je prebačena u zatvor više sigurnosti u Houstonu, a pridružilo joj se i nekoliko drugih žena koje su izrazile zabrinutost zbog Maxwell. Dužnosnik Trumpove administracije tvrdi da je Howell premještena jer je predstavljala sigurnosni rizik za Maxwell, a sastanak je sazvan zbog prijetnji upućenih Maxwell.

Njezin odvjetnik, Patrick McLain, izjavio je: "Želim biti siguran da se Ured za zatvore drži odgovornim prema vlastitim pravilima i da ne tretiraju naše sugrađane koji služe kaznu proizvoljno ili nepravedno."

Ogorčenje žrtava i politički pritisak

Poseban tretman Ghislaine Maxwell izazvao je ogorčenje žrtava Jeffreyja Epsteina, koje su zgrožene i činjenicom da ona traži ublažavanje kazne, pogotovo jer predsjednik Trump nije isključio tu mogućnost. Annie Farmer, koja je svjedočila da ju je Maxwell kao tinejdžericu vrbovala i seksualno napala, izjavila je da Maxwellini postupci pokazuju da "nema kajanja za svoje zločine".

"Svaki poseban pravni tretman za Maxwell ne bi bio samo duboko uvredljiv - bio bi izravno opasan za preživjele", rekla je Farmer. "Tražimo od Ministarstva pravosuđa da trajno zatvori vrata bilo kakvom pomilovanju ili ublažavanju kazne za Maxwell. Preživjeli Jeffreyja Epsteina i Maxwell, koji su pretrpjeli godine zlostavljanja i trgovine ljudima, zaslužuju znati da će ih se držati odgovornima."

Preživjele Epsteinovog zlostavljanja planiraju se ponovno okupiti na Capitol Hillu sljedeći tjedan. U međuvremenu, raste politički pritisak - predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson najavio je da će se sljedeći tjedan glasati o zakonu koji obvezuje saveznu vladu da objavi sve spise iz slučaja Epstein.