Epidemiologinja: "Situacija s koronom u Hrvatskoj je stabilna"

U posljednjih nekoliko tjedana broj oboljelih od COVID-a diljem svijeta raste, a i u Hrvatskoj se povećava. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da će se revidirati preporuke za docjepljivanje. Epidemiologinja doc. dr. sc. Dijana Mayer u Studiju 4 je otkrila koliko je oboljelih u Hrvatskoj, koji su simptomi te je li u pitaju novi soj koronavirusa.

- Mi s koronom živimo i korona nam je, mogu sad reći, normalna respiratorna bolest. Nije ništa neočekivano, nije nova, nije onaj bauk kako nam je bio na početku. Trenutno imamo dnevno oko 30 novooboljelih. Situacija s koronom u Hrvatskoj je stabilna. To je broj novooboljelih koji su potvrđeni PCR-om. To su uglavnom ljudi koji su se išli testirati jer su imali simptome što znači da je to bio drugi, treći dan bolesti. Niko se nije išao testirati tek toliko da se ide testirati, nego su zaista imali simptome bolesti, rekla je docentica Mayer.

Od početka se govori da je normalno da virus mutira.

- Virus tako preživljava. Virus se mutacijama bori za opstanak. Znači, ako ne može preživjeti, ako ne mutira, onda zapravo virusa nema, virus ugiba, virus nestaje. Međutim, populacija je sada u Hrvatskoj dobro prokužena. Postoji nešto što se zove kolektivni imunitet. Ako se sjetimo Omikrona, kada smo imali one ogromne brojke, kada smo imali veliki porast, kada je stanje zaista bilo alarmantno, ali na svu sreću tada, ako se sjetimo, bili su simptomi vrlo blagi koji nisu zahtijevali hospitalizaciju kao oni prije sojevi Delta i prethodni sojevi. A kako nam je taj Omikron pomogao? Upravo to da se ljudi prokuže, da se stvori kolektivni imunitet i onda sada novi virusi, novi pod navodnicima, odnosno nove mutacije, ne padaju na plodno tlo, odnosno imamo imunitet, imamo antitijela koja nama pomažu da se obranimo od bolesti, da se obranimo od virusa, a već ako se i zarazimo, onda su ti simptomi puno, puno blaži, poručila je epidemiologinja za HRT.

Otkrila je i kakve simptome ima tih registriranih 30 zaraženih osoba.

- Visoka temperatura, odnosno oko 38 temperatura, malaksalost, umor, bolovi u mišićima, simptomi slični gripi, kašalj, curenje nosa. To su bili opći respiratorni simptomi, ništa posebno, ništa alarmantno. Znamo da je proglašen kraj epidemije u svibnju. Nakon toga su ukinute sve preporuke. Htjela bih naglasiti one opće epidemiološke mjere kao što je pranje ruku, higijena, respiratorna higijena, to je nešto što je zapravo opće, što nas jako puno može spasiti, jako puno nam može pomoći, ne samo za COVID, ne samo za koronu, nego i za sve ostale respiratorne infekcije jer se one zapravo sve prenose na isti način, rekla je dr. Mayer.