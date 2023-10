Epidemiologinja o cijepljenju: Posljednjih godina se razvio antivakcinalni pokret

"Prije svega, da bi se prevenirala gripa, ali znamo da cjepivo nije stopostotno učinkovito, ali učinkovito je protiv komplikacija kao upala srednjeg uha ili upale pluća. Kod većine ljudi se i smanji mogućnost razvoja gripe, a i ako se dogodi, bit će daleko blaže", rekla je Pem Novosel te potvrdila da ima i smrtnih slučajeva izazvanih gripom, javlja N1.

Besplatno cijepljenje moguće je za starije od 65 godina, kao i za kronične bolesnike, bez obzira na bol. Pod time se misli na dijabetes, razne bolesti pluća, srca, krvožilnog sustava, hematološke bolesti, kronične bolesti bubrega, onkološki bolesnici, trudnice, zdravstveni djelatnici…