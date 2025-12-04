ENTER konferencija otvorena u Splitu: Inovacije u nastavi u fokusu stručnjaka

U hotelu Radisson Blu Resort & Spa u Splitu danas je svečano otvoreno peto izdanje ENTER konferencije, jednog od najznačajnijih događaja u Hrvatskoj posvećenog razvoju obrazovanja. Tijekom tri dana konferencija će okupiti više od stotinu sudionika, među kojima su učitelji, nastavnici, stručnjaci iz obrazovnog sustava te entuzijasti koji teže suvremenijim metodama poučavanja i unaprjeđenju nastavničke prakse.

ENTER konferenciju su svečano otvorili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, dožupan Stipe Čogelja, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić, gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta te ravnatelj Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije Ivica Zelić.

U uvodnom obraćanju Zelić je poručio kako je Enter postao mjesto gdje se obrazuje i inspirira one koji obrazuju druge:

– Veliko mi je zadovoljstvo što smo ponovno zajedno, u zajedničkoj misiji jačanja obrazovnog sustava. Ove godine poseban naglasak stavili smo na moderne, inovativne i primjenjive pristupe nastavi. Vjerujem da će svatko od vas pronaći sadržaj koji će ga inspirirati i osnažiti u svakodnevnom radu – istaknuo je Zelić.

Prvi dan u znaku znanja, novih tehnologija i inspiracije

Prvog dana sudionicima su predstavljena predavanja i radionice koje donose konkretne alate i ideje za primjenu u nastavi. Atmosfera je bila izrazito dinamična edukatori iz cijele Hrvatske razmjenjivali su iskustva, nove metode motivacije učenika te primjenu suvremenih tehnologija u učionicama.

ENTER se nastavlja i sljedeća dva dana uz nove teme, predavanja vrhunskih predavača i brojne prilike za stručno usavršavanje i umrežavanje. Posebna je pozornost i dalje usmjerena na podizanje kvalitete obrazovanja u Hrvatskoj kroz suvremene pristupe poučavanju i motiviranju učenika.

Za sve koji se žele priključiti, dostupne su još dnevne kotizacije od 80 eura te kasna kotizacija za cijelu konferenciju u iznosu od 180 eura.