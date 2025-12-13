Englezi: "Bayern želi Vuškovića. Tottenham poslao jasnu poruku"

Luka Vušković otišao je na posudbu iz Tottenhama u HSV i zasad se pokazalo da je to bio odličan potez. Osamnaestogodišnji branič u Njemačkoj igra na visokoj razini, a svojim nastupima iz kola u kolo skreće pozornost. Iako je još tinejdžer, u Bundesligi djeluje vrlo sigurno i mirno, bez previše oscilacija. U Tottenhamu su, prema svemu sudeći, svjesni koliko vrijedi, pa su mu već ponudili novi ugovor, iako mu aktualni traje do 2030. godine.

Njegove igre nisu promaknule ni drugim klubovima. Interes je velik, a dio njih bi ga rado doveo već sada. Ipak, iz Londona dolazi jasna poruka da prodaja nije opcija. "Tottenham je odbio ponude nekih od najvećih europskih klubova, među kojima su Bayern i RB Leipzig", rekao je engleski novinar Graeme Bailey pa dodao: "U klupskom vodstvu postoje ljudi koji smatraju da bi Vuškovića trebalo povući s posudbe već u siječnju."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što će Tottenham napraviti na početku godine, zasad nije poznato. U ovom trenutku izgledaju realne dvije varijante, ostanak u HSV-u do kraja posudbe ili povratak u London i priključenje prvoj momčadi. Vuškovićeva tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 18 milijuna eura, a s obzirom na formu i tempo razvoja, očekuje se da će do kraja sezone dodatno rasti, piše Index.

Tottenham Hotspur have rebuffed enquiries from some high-profile clubs, including Bayern Munich, for their outstanding central defensive prospect Luka Vuskovic and @TEAMtalk can reveal they are considering his recall in January.https://t.co/yOAI9zLfLd — Graeme Bailey (@GraemeBailey) December 12, 2025

HSV ga želi zadržati

Vušković je najveći transfer u povijesti Hajduka. Splitski klub prodao ga je Tottenhamu za 11 milijuna eura. Nakon svega 11 nastupa za prvu momčad Hajduka te posudbi u poljskom Radomiaku i belgijskom Westerlou, ljetos je bio na pripremama Tottenhama.

Londonski klub nije ga zadržao u sastavu, već ga je poslao na posudbu u HSV, čiji je član i Lukin stariji brat Mario (24), koji je suspendiran zbog dopinga. Hamburger Morgenpost krajem studenog pisao je da Barcelona želi Vuškovića, kojeg bi i HSV još htio zadržati na posudbu. Odluku o tome donijet će Tottenham, s kojim hrvatski reprezentativac ima ugovor do ljeta 2030. godine.