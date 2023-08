ENGLESKI MEDIJI PUNI HVALE ZA KOVAČIĆA: "Smatra ga se jednim od najboljih igrača generacije"

Manchester City pobijedio je Newcastle 1:0 pogotkom Juliana Alvareza iz 31. minute u drugom kolu Premier lige. Cijelu utakmicu za mančesterski klub odigrali su hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, koji su u ljetnom prijelaznom roku stigli u klub. Engleski mediji osobito su nakon utakmice oduševljeni Kovačićem, koji je u sredini veznog reda igrao u paru s Rodrijem, piše Index.

"Sjajna predstava hrvatskog reprezentativca. Stvorio je strašno partnerstvo s Rodrijem. Ovaj dvojac je iznova razigravao iz sredine", objavio je 90min. Manchester World piše: "Kovačić je bio sjajan u sredini. Ubrzavao je posjed, sjajno dodavao prema naprijed i imao nekoliko ludih driblinga na centru. U debiju na Etihadu odradio je kompletnu utakmicu."

Manchester Evening News opisuje Kovačićev nastup: "Pokazao je nekoliko ohrabrujućih poteza. Preuzeo je inicijativu prenošenja lopte kroz vezni red kako bi je dodao Erlingu Haalandu." Kovačić je od navedenih medija dobio ocjene 8, 9 i 7 od mogućih 10.

Daily Mail: Kovačić je koštao samo 29 milijuna eura

Daily Mail je veći dio teksta posvetio hrvatskom veznjaku: "Kovačić je koštao samo 29 milijuna eura, i to su ga doveli prije no što su pripreme počele. Proletio je ispod radara. Ozljeda Kevina De Bruynea, i činjenica da City još nije doveo drugog središnjeg veznjaka kojeg su željeli, doveli su do toga da je Kovačić sada igrač u prvih 11.

Ovo je bila njegova ohrabrujuća utakmica. Čuvao je posjed i pokazao želju za osvajanjem prostora s loptom. Smatra ga se jednim od najboljih igrača generacije. Očekuje se da brzo usvoji Guardiolinu filozofiju."