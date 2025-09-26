Ena (16) treba našu pomoć: Boluje od zloćudne bolesti, a čeka je teška operacija u Švicarskoj

Šesnaestogodišnja Ena Škoda iz Povljane na Pagu od rođenja se bori s teškim dijagnozama – neurofibromatozom tipa 1 i pseudoartrozom. Te bolesti uzrokuju krhkost kostiju koje lako pucaju i sporo zacjeljuju, zbog čega Ena nikada nije mogla živjeti bezbrižno poput svojih vršnjaka.

Nažalost, njezina borba sada je postala još teža. Prije mjesec dana otkriven joj je zloćudni tumor na lijevoj potkoljenici, a liječnici u Švicarskoj hitno su zakazali novu, već 31. operaciju u njezinom životu. Ena će 28. rujna otputovati na pregled i magnetsku rezonancu, a operacija je predviđena za 2. listopada.

Troškovi liječenja u Švicarskoj iznose 19.218,50 CHF, u što je uključena samo operacija i bolnički boravak, dok put i smještaj roditelji moraju pokriti sami. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje još nije odobrio financiranje, a obitelj sama ne može prikupiti toliki iznos. Do sada je skupljeno tek tri tisuće eura.

Zato obitelj Škoda poziva sve ljude dobre volje da pomognu Eni u ovoj presudnoj životnoj bitci. Donacije se mogu uplatiti na račun njezine majke Ivane Škoda:

HPB banka

IBAN: HR8223900013211653263

S naznakom: Donacija za Enu Škoda

Više informacija o njezinoj borbi i humanitarnoj akciji dostupno je na Facebook stranici: Pomozimo Eni Škoda da prohoda.