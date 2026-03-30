Emotivno u Aržanu: Sjećanje na Josipa Jovića ne blijedi ni nakon 35 godina

U Aržanu je danas održana komemoracija povodom 35. obljetnice pogibije Josipa Jovića, prve žrtve Domovinskog rata.

Program obilježavanja započeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na grobu Josipa Jovića, nakon čega je održano odrješenje te sveta misa zadušnica za njega i sve poginule hrvatske branitelje.

Komemoraciji je nazočio župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, zajedno s pročelnikom Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damirom Gabrićem.

Tom prilikom župan je izjavio kako i nakon 35 godina sjećanja ne blijede, nego postaju sve snažnija, osobito zbog novih generacija koje dolaze, istaknuvši kako posebno raduje velik broj mladih koji svojim dolaskom potvrđuju da žrtva Josipa Jovića nikada neće biti zaboravljena:

-On je bio prvi koji je dao svoj život za slobodnu i samostalnu Hrvatsku, a svaka od 15.830 žrtava mora ostati trajno u našim srcima. Ovaj dan, krvavi Uskrs, označava početak stvaranja hrvatske države, poručio je župan.

Počast su, uz obitelj Jović, odali predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Udruge Tigrovi Rakitje, izaslanstvo Splitsko-dalmatinske županije, predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja Imotske krajine, Udruge Josip Jović iz Aržana te brojne udruge proistekle iz Domovinskog rata, kao i veliki broj mještana Aržana i okolnih mjesta.