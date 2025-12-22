Emotivnim koncertom u prepunom Lisinskom, Miroslav Škoro spektakularno proslavio 40 godina karijere

Publika je moj jedini sponzor i ovo što smo mi večeras zajedno napravili ne može napraviti nitko drugi, istaknuo je popularni glazbenik ispraćen euforičnim ovacijama razdragane publike. Miroslav Škoro proslavio je sinoć 40 godina uspješne karijere spektakularnim koncertom u mjesecima unaprijed rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. A to je tek bio prvi od tri rasprodana koncerta, za kojima već tjednima vlada prava pomama u hrvatskoj metropoli. Jer, Škoro nije samo simbol popularne domaće pop kulture, on je pjevač koji spletom svojih pjesama i dogodovština malo koga može ostaviti ravnodušnim.

Emotivan početak i glazbena retrospektiva

Njegova je publika puna tri sata uživala u emotivnom glazbenom spektaklu koji je i samog glazbenika ganuo do suza. Koncert je započeo pjesmom „Pola života“, dok su se u pozadini, na velikom ekranu, kronološki izmjenjivale privatne fotografije s obitelji i prijateljima od njegovih početaka.

Impresivni glazbeni jubilej, na kojem je miljenika široke publike pratio sastav vrhunskih glazbenika, donio je retrospektivu njegovih najvećih hitova koji su obilježili generacije. „Kuća na kraju sela“, „Garavušo garava“, „Milo moje“, „Ne vjeruje srce pameti“, „Sude mi“, „Svetinja“, „Moja Juliška“ samo su neke od pjesama koje je publika pjevala u glas od prve do posljednje minute. Pjesma „Sve poštivam, svoje uživam“ mogla se prozvati himnom njegova glazbenog i životnog izričaja, dok je izvedba „Ne dirajte mi ravnicu“ uz tisuće glasova iz cijele dvorane bila grand finale jedne doista impresivne priče.

Publika kao jedini sponzor

Kako bi njegovi vjerni obožavatelji zauvijek upamtili ovu posebnu noć, Škoro je svakog iznenadio poklonom – svojim CD-om, koji ih je čekao u poklon-vrećicama na sjedalima, poput božićnog dara. U njima su se našle i rođendanske kapice, koje su svi stavili na glave tijekom koncerta kako bi s glazbenikom na poseban način obilježili ovaj veliki jubilej.

„Moj jedini sponzor je moja publika. Kod mene nema natpisa powered by. Sve što sam postigao, postigao sam zahvaljujući njima“, poručio je emotivni Škoro, istaknuvši kako u svojim glazbenim počecima nije ni sanjao da će slaviti četiri desetljeća karijere pred tolikom publikom. Unatoč brojnim dvoranama i arenama, Lisinski će zauvijek ostati jedno od njegovih najdražih mjesta zbog posebne intime koju pruža.

Bez odmora i blagdanska turneja

U opširnom obraćanju dotaknuo se i svoje kantautorske priče, koncertnih prostora i odnosa s publikom, naglasivši kako najviše cijeni publiku koja svjesno dolazi na koncert i kupuje kartu upravo zbog glazbe. Unatoč izazovima i ograničenjima, zaključio je kako je ono što su zajedno napravili jedinstveno na širem području, ne samo bivše države.

Unatoč blagdanima, za glazbenika nema odmora. Već 26. prosinca njegov će se glas zaoriti na splitskoj Pjaci, 28. prosinca stiže u zadarski Arsenal, a na Novu godinu, nakon 20 godina, zapjevat će u rodnom Osijeku od 23 sata. Za doček će biti potrebna tek topla odjeća, dok će se za vrhunsko raspoloženje pobrinuti jedan i jedini Miroslav Škoro, koji je i u Lisinskom publiku čitavu večer zabavljao šalama po kojima je nadaleko poznat.