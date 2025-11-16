Emotivni župan Boban: "Hvala ti što si izdržala sve moje ludosti sve ove godine"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban obilježio je značajan životni jubilej – 40. godišnjicu braka sa suprugom, što je podijelio s javnošću emotivnom objavom i fotografijom na društvenim mrežama.

Boban je u dirljivom obraćanju sažeo četiri desetljeća zajedničkog života u nekoliko snažnih riječi: ljubav, strpljenje, smijeh, avantura i zajednički snovi. Prisjećajući se dana kada su izrekli sudbonosno "da", 16. studenoga 1985. godine, poručio je kako je to bila "najbolja odluka koju su donijeli".

U objavi je istaknuo i simboličnu snagu brojki koje predstavljaju njihov zajednički put – 480 mjeseci, 2.087 tjedana, 14.600 dana ili više od 350 tisuća sati – no naglasio kako su pravi smisao dali "bezbrojni trenuci" u kojima su se ponovno i ponovno dokazivali ljubav, vjera i ustrajnost.

"Hvala ti što si izdržala sve moje ludosti sve ove godine", napisao je župan supruzi, dodajući kako su njihova djeca i unuci potvrda ispravnosti njihovog životnog puta.

Uz poruku zahvalnosti i optimizma, Boban je zaključio: "Sretna nam 40-ta, uz Božju pomoć ajmo dalje k’o da smo tek počeli!"

Objava je izazvala niz čestitki i pozitivnih reakcija.