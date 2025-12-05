Emotivan dan u Hrvatskom domu u Splitu. Obilježen je Međunarodni dan volontera: "Oni su snaga"

Međunarodni dan volontera, koji se diljem svijeta obilježava 5. prosinca kao zahvala milijunima ljudi koji svojim nesebičnim radom doprinose zajednici, svečano je obilježen i ove godine u organizaciji Regionalnog volonterskog centra Udruge "MI" – Split.
Tijekom programa, uz prigodne glazbene izvedbe, dodijeljene su tradicionalne godišnje nagrade za izniman doprinos razvoju i promociji volonterstva. Ove su godine te nagrade pripale Udruzi za sindrom Down – 21 Split, Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce te Permakulturi Dalmacija. Nagrada za promociju i razvoj volonterstva "Vinka Luković" dodijeljena je splitskoj Ligi za prevenciju ovisnosti. Zaslužnim volonterima i podupirateljima volonterskog rada uručeno je više od 120 zahvalnica.
Posebno emotivan trenutak bila je dodjela posthumnog priznanja za doprinos razvoju volonterstva Nevenki Mardešić, velikoj humanitarki koja je svoj život posvetila pomaganju drugima.
U ime Grada Splita okupljenima se obratio pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Mate Omazić, poručivši:
"Volonteri su snaga koja drži naše društvo povezanim. Vaša nesebičnost primjer je svima nama, a Grad Split s ponosom podržava sve koji svojim djelovanjem čine našu zajednicu boljom, toplijom i humanijom."