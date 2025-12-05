Emotivan dan u Hrvatskom domu u Splitu. Obilježen je Međunarodni dan volontera: "Oni su snaga"

Međunarodni dan volontera, koji se diljem svijeta obilježava 5. prosinca kao zahvala milijunima ljudi koji svojim nesebičnim radom doprinose zajednici, svečano je obilježen i ove godine u organizaciji Regionalnog volonterskog centra Udruge "MI" – Split.

Tijekom programa, uz prigodne glazbene izvedbe, dodijeljene su tradicionalne godišnje nagrade za izniman doprinos razvoju i promociji volonterstva. Ove su godine te nagrade pripale Udruzi za sindrom Down – 21 Split, Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce te Permakulturi Dalmacija. Nagrada za promociju i razvoj volonterstva "Vinka Luković" dodijeljena je splitskoj Ligi za prevenciju ovisnosti. Zaslužnim volonterima i podupirateljima volonterskog rada uručeno je više od 120 zahvalnica.

Posebno emotivan trenutak bila je dodjela posthum­nog priznanja za doprinos razvoju volonterstva Nevenki Mardešić, velikoj humanitarki koja je svoj život posvetila pomaganju drugima.

U ime Grada Splita okupljenima se obratio pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Mate Omazić, poručivši:

"Volonteri su snaga koja drži naše društvo povezanim. Vaša nesebičnost primjer je svima nama, a Grad Split s ponosom podržava sve koji svojim djelovanjem čine našu zajednicu boljom, toplijom i humanijom."