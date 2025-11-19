“Emocije se još nisu slegle”: Laganini FM se oglasio nakon razornog požara u Vjesniku

Nakon razornog požara koji je izbio na 16. katu Vjesnikova nebodera, gdje je potpuno izgorio prostor jedne od najpoznatijih zagrebačkih kreativnih zajednica, oglasili su se iz Laganini fm-a. U

emotivnoj objavi na Instagramu poručili su da se još uvijek teško nose s gubitkom prostora koji je godinama bio mjesto stvaranja i uspomena, ali i da ih golema podrška građana gura naprijed.

- Dragi naši...što reći...emocije se još nisu slegle, 16. kat Vjesnika stvorio je kroz desetljeća brojne uspomene...još će nam dugo trebati da prihvatimo da je sve preko noći nestalo... No podrška koju nam pružate nas gura naprijed, radimo ubrzano na vraćanju programa u kakvu-takvu normalu. Nevjerojatni ste, hvala svima na svakoj poruci, hvala onima koji nam nude pomoć oko novog prostora, koju su nam ustupili svoju opremu...ma, nevjerojatni ste!

Izdižemo se iz pepela slomljeni ali snažni i prkosni. Hvala @lanadellovric na ovom logu - napisali su na Instgramu.