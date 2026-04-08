Emocije, ratna sjećanja i poezija: Ana Petrović predstavlja zbirku 'Magla sjećanja' u Splitu

Ogranak Matice hrvatske u Splitu, Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Split i Naklada „Protuđer“ pozivaju Vas na predstavljanje zbirke pjesama Ane Petrović pod nazivom „Magla sjećanja“.

Predstavljanje će se održati u četvrtak, 9. travnja 2026. godine u 18 sati. Gradske knjižnice Marka Marulića, Knjižnica „Dalmatina” Zagrebačka 4, Split.

Knjigu će predstaviti dr. sc. Ilija Protuđer, prof. i Ante Ćaleta, voditelj Podružnice Split – Hrvatske matice iseljenika.

Program će voditi Anđa Luburić, voditeljica Hrvatskog radija u Australiji.

U programu će nastupiti književnica i glumica Maja Tomas koja će krasnosloviti Anine stihove.

Ana Petrović rođena je u Vinkovcima 10. travnja 1962. godine, osnovnu školu pohađa u rodnom mjestu, a klasičnu gimnaziju s maturom iz Povijesti i Hrvatskog jezika u Konjicu. Još u gimnazijskim danima piše poeziju i priče. U Konjicu sa suprugom uz dvoje djece osniva svoj dom, a uslijed ratnih okolnosti sa svoje dvoje djece napušta dom i odlazi u Zagreb, a suprug ostaje u ratu. To ratno razdoblje za Anu bilo je teško.

U Slavoniji njena braća, kao i mnogobrojni članovi rodbine, branili su njen roditeljski dom, a suprug je u Konjicu sa svojom rodbinom branio novostečeni dom. Od travnja 1992., živi u Zagrebu, a od 2000. godine živi i boravi u Austriji - Innsbruck. 2010. godine uz pomoć Hrvatske udruge Posavina, utemeljuje Hrvatski svjetski kongres u Austriji zbog očuvanja hrvatskog jezika i kulturne baštine Hrvata u Austriji. 2010. godine, predstavljena je kao pjesnik udruge Hrvatska izvandomovinska lirika u Zadru, 2011. u Los Angelesu.

Od 2014. preseljava u Beč i nastavlja obnašati dužnost predsjednice HSK od 2010. do 2015. Oduvijek se bavi pisanjem poezije i kratkih priča. Sudjeluje objavom radova u zajedničkim zbornicima HIL-a. 2012. Redak iz Splita objavljuje kratku priču Ane Petrović Prešućeno svjedočanstvo. 2016

. Nakladnik Strižek objavljuje stihove Ane Petrović u zajedničkom zborniku Petrinjske staze. 2016. KLD Rešetari objavljuje zajednički zbornik pjesama Između kamena i svitanja s stihovima i Ane Petrović. Od 2018. do 2025. obnaša dužnost predsjednice HIL-a. 2025. odlučuje dio svojih pjesama objaviti u zbirci pjesama, a uskoro planira objaviti i svoje priče. Promocija zbirke pjesama Ane Petrović, prilika je da se dodatno upoznamo s literarnim stvaralaštvom Hrvata izvan Domovine.