Emocije na prvom mjestu: Poslušajte novu pjesmu 'Samo ti' Saše Jakelića

Glazbenik i kantautor Saša Jakelić predstavlja svoj novi singl 'Samo ti,' emotivnu i radiofoničnu pjesmu koja donosi osvježavajući spoj strasti, elegancije i iskrenosti.

Nakon dueta na pjesmi Novi putevi koju su predstavili na 65. Splitskom festivalu, Saša Jakelić i Gabriela Braičić nastavili su suradnju i na pjesmi Samo ti čiju glazbu i tekst upravo potpisuje Gabriela. Aranžman i produkciju pjesme zajednički su radili Saša Jakelić i Roko Čekalović, a upravo je Roko odsvirao i klavir te napravio mix i mastering, dajući pjesmi suvremeni zvuk.

Pjesmu prati upečatljiv videospot snimljen u Domu kulture Zvonimir u Solinu, koji svojom estetikom dodatno naglašava emociju i atmosferu glazbe. U spotu glumi Paula Japunčić, dok u ulozi piano mana nastupa Roko Čekalović.

Cjelokupan vizualni identitet potpisuje Max Hozić.

Pjesmu Samo ti poslušajte na svim streaming servisima.

