Ella Dvornik sa slikom iz djetinjstva izazvala raspravu: "Ko da je moju mamu bolilo briga"

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Ella Dvornik (34), u blagdanskom je raspoloženju na Instagramu podijelila niz starih obiteljskih fotografija koje su kod nje, ali i kod brojnih pratitelja, probudile snažne emocije i nostalgiju.

Listajući uspomene iz djetinjstva, Ella se prisjetila vremena kada fotografije nisu morale biti estetski savršene ni pažljivo režirane. U objavi je opisala prizore koji su danas gotovo nezamislivi – mutne snimke, svakodnevne trenutke i potpuni izostanak brige o dojmu koji će ostaviti na druge.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

„Gledam te ‘fotke fotki’ i baš su mi super takve kakve jesu – mutne, bez ikakve estetike. Ja za stolom, jedem kruh i paštetu, puna pepeljara odmah pored. Kao da moju mamu nije bilo briga što će itko reći“, napisala je, objašnjavajući kako ju je upravo ta spontanost potaknula na kupnju analognog fotoaparata.

Odluka da se okrene analognom formatu, daleko od mobitela i trenutne provjere rezultata, za Ellu predstavlja svjestan odmak od kulture savršenstva na društvenim mrežama. „Želim okinuti fotku i ne znati je li uopće ispala dobro. Što manje informacija, to bolje“, poručila je. Otkrila je i da je za fotoaparat izdvojila 79 eura, dok su je tri pakiranja filmova stajala dodatnih 25 eura, uz dozu humora dodavši kako se „veseli onom strahu kad razvijaš fotografije“.

Objava je izazvala velik interes pratitelja, koji su u komentarima dijelili vlastite uspomene iz djetinjstva i obiteljskih okupljanja. Mnogi su se prepoznali u prizorima rođendana, punih stolova i ljudi kojih danas više nema.

Neki su Ellin potez doživjeli i kao mogući početak novog trenda povratka analognoj fotografiji, ističući kako u vremenu digitalnog viška upravo nesavršene fotografije imaju najveću emotivnu vrijednost.

Ellina objava tako je poslužila kao podsjetnik na važnost autentičnih, opipljivih uspomena i potrebu da se barem povremeno odmaknemo od pritiska savršenstva koje nameću društvene mreže. U razdoblju osobnih promjena, čini se da inspiraciju i mir pronalazi upravo u jednostavnosti nekadašnjih trenutaka.