Ella Dvornik pokazala kako provodi dane u Istri dok je u kući s bivšim suprugom: "Stres"

Ella Dvornik u novoj objavi na Instagramu s dozom ironije vodi pratitelje kroz ono što naziva svojim “glamuroznim danom” u Puli. Umjesto luksuza, kamera bilježi prilično jednostavnu i strogo organiziranu svakodnevicu: trening u teretani, kratko zadržavanje u obližnjem kafiću i povremeni odlazak na ručak. Kišno istarsko jutro dodatno naglašava atmosferu rutine, a Ella kroz vožnju automobilom, intenzivan trening i rad u coworking prostoru otkriva kako joj izgledaju dani kada boravi na jugu Istre.
Takav životni ritam, kako se može zaključiti iz njezinih poruka, nije slučajan. Ella se trenutačno nalazi usred razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, a boravak u Istri povezan je s privremenim sudskim rješenjem o skrbi za njihove kćeri. Prema toj odluci, svaki drugi tjedan mora boraviti u obiteljskoj kući u Balama zajedno s bivšim suprugom, što je ranije opisala kao iznimno teško iskustvo. Upravo zato, boravci u Puli i jasno postavljena rutina za nju predstavljaju svojevrsni predah i način očuvanja psihičke ravnoteže. Kako sama ističe, manjak izbora znači i manje ometanja – a to joj trenutačno odgovara.
Središnji motiv njezine discipline je povratak u vrhunsku formu do ljeta. Bez uljepšavanja, Ella priznaje da iza njezina izgleda stoje dosljedni treninzi, ali i faktori o kojima se rjeđe govori. Uz tjelovježbu, spominje i stres kao neizbježan dio procesa. U objavi se prisjeća i prošlog ljeta, kada je bila u sličnoj formi, te otkriva da sada ponovno slijedi isti režim. Fitness i briga o mentalnom zdravlju postali su važan dio njezina sadržaja, kroz koji se povezuje s brojnim ženama koje prolaze kroz slične životne faze.
Unatoč privatnim problemima, uključujući i imovinske sporove vezane uz kuću u Balama, Ella pokušava zadržati fokus na poslu i kreativnom radu. Boravak u coworking prostoru u Puli, koji je opisala kao idealno mjesto za koncentraciju, pokazuje koliko joj je važno imati okruženje u kojem može nesmetano raditi.