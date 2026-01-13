Ella Dvornik podvrgnula se zahvatu pomlađivanja

Poznata influencerica Ella Dvornik ponovno je na društvenim mrežama otvoreno progovorila o osobnim temama, ovoga puta podijelivši iskustvo estetskog zahvata pomlađivanja lica.

Na svom Instagram profilu objavila je niz videa snimljenih u poliklinici, u kojima je pratiteljima pokazala tijek zahvata poznatog kao thread lift. Riječ je o minimalno invazivnoj estetskoj metodi kojom se posebnim nitima, postavljenima ispod kože, postiže učinak zatezanja i podizanja lica, uz brz oporavak i gotovo trenutačno vidljive rezultate.

Dvornik je proces dokumentirala korak po korak, bez uljepšavanja ili skrivanja detalja, a pratiteljima je pokazala i promjene koje su bile vidljive odmah nakon zahvata. U jednom trenutku snimke, tijekom same procedure, u šali je komentirala: „Jel’ čujete krckanje?“, dok su liječnici uvodili niti ispod kože.

Njezina objava izazvala je velik interes i brojne reakcije pratitelja, potvrdivši još jednom da Ella Dvornik i dalje bira izravan i iskren pristup kada govori o temama koje mnogi izbjegavaju javno komentirati.