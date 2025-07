Ella Dvornik otkrila kroz koji je pakao prošla

Ella Dvornik često na svojim društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života, no osim laganih i zabavnih tema, nerijetko se dotakne i onih težih koje izazivaju mnogo reakcija njezinih pratitelja. Ovoga puta 34-godišnja influencerica odlučila je progovoriti o manipulaciji i kontroli u toksičnim odnosima, s ciljem da pomogne onima koji se možda nalaze u sličnoj situaciji.

U emotivnom videu Ella je objasnila kako izgleda komunikacija s narcisoidnom osobom i kroz primjere pokazala na koji način takve osobe manipuliraju partnerima:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Di ideš? Di si bila? Zašto ti je tako dugo trebalo, meni inače treba samo 20 minuta? Kad ćeš se vratiti, rekla si da ćeš se vratiti prije 5 minuta, još uvijek se nisi vratila? Hoće li biti tamo muških? Pošalji mi lokaciju, samo želim znati da si dobro. Zašto si to obukla? Zašto si pričala s njim, zašto uopće odgovaraš na poruke? Znao sam da ćeš me ostaviti kao i svi. Ne treba ti to, imaš već dosta. Tvoja mama je glupa. Oni ti svi žele zlo, ja te samo želim zaštititi. Zašto ne možeš biti kao ostale žene? Tjeraš me na to. Čudno da si baš sad odlučila trenirati, koga želiš impresionirati?“, rekla je u videu.