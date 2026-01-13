Ella Dvornik objavila fotografije s ocem: "Fotkale ljubavnice"

Ella Dvornik odavno je dokazala da uspjeh može graditi i vlastitim imenom. Danas je među najutjecajnijim hrvatskim influencericama, a njezin Instagram profil prati više od pola milijuna ljudi. Upravo je na toj platformi ovih dana emotivno, ali i duhovito, prisjetila svog oca, legendarnog Dino Dvornik.

Uz seriju dosad neobjavljenih fotografija iz privatne arhive, Ella je objavila kratku opasku u svom prepoznatljivom tonu: „Ovo je ona klasična priča gdje nikad nema slike s mamom i djetetom, nego ispada da su svi tate bili samohrani očevi“, napisala je, pa uz smiješak dodala: „Fotkale ljubavnice“.

Objava je ubrzo izazvala niz reakcija pratitelja koji su u komentarima dijelili emocije i uspomene: od pohvala fotografijama, preko poruka podrške, do podsjećanja na neizbrisiv trag koji je Dino Dvornik ostavio na domaćoj glazbenoj sceni. „Predivne fotografije“, „Tata ti je bio kralj“, „Nenadoknadiv gubitak“, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

