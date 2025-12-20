Ella Dvornik imala prometnu nesreću. Objavila sliku

Ela Dvornik ponovno je zaintrigirala svoje pratitelje na Instagram, ovoga puta objavom snimljenom na mjestu prometne nezgode. Umjesto zabrinutosti i dramatike, situaciju je začinila dozom svog prepoznatljivog humora.

Na fotografiji se vidi automobil koji je prednjim desnim dijelom završio u jarku uz cestu, dok Ela stoji ispred vozila, mobitelom u ruci i s osmijehom okrenutim prema kameri. Neobičan prizor komentirala je ležerno, u svom stilu.

– Ova fotka mi je među dražima. Mislim da ću je morati isprintati i staviti u okvir – napisala je uz objavu, što je izazvalo niz reakcija i komentara njezinih pratitelja.

