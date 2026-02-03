Elitna brend strateginja otkriva kako se oblikuju brendovi u trenucima kada pravila još ne postoje

Jedna od najboljih svjetskih brend strateginja, Julie Supan, dolazi na Dane komunikacija, važno mjesto okupljanje komunikacijske industrije u regiji koje već dvanaestu godinu u Hrvatsku dovodi ključne globalne i regionalne lidere marketinga, brendinga, medija, tehnologije i komunikacija. Kao prva osoba zadužena za vođenje marketinga i komunikacija u ulozi direktorice marketinga YouTubea te također ključna osoba iza postavljanja marketinških temelja Airbnba, Dropboxa, Reddita i Discorda, Supan je sudjelovala u oblikovanju nekih od najutjecajnijih platformi današnjice, a upravo tu logiku dugoročnog brendinga, u trenutku kada se brend ponovno vraća u središte poslovne strategije, donosi na Dane komunikacija 2026.

Njezin se profesionalni put razvijao paralelno s razvojem modernog interneta, u vrijeme kada pravila još nisu bila zadana, a brendovi su se gradili iz vizije, a ne iz priručnika. Supan brending ne promatra kao vizualni sloj ili komunikacijsku taktiku, već kao stratešku arhitekturu – sustav značenja, povjerenja i smjera koji omogućuje organizacijama dugoročnu relevantnost i održiv rast. Zbog takvog pristupa njezin rad ostaje aktualan i danas, a prepoznala ga je i industrija – Advertising Age i BrandWeek dodijelili su joj priznanje Marketer of the Year.

Na Danima komunikacija Julie Supan održat će predavanje The Vision Advantage of Branding, u kojem će kroz konkretne primjere izgradnje globalnih platformi pokazati kako jasnoća vizije postaje strateška prednost, zašto najjači brendovi ne reagiraju na buku, već postavljaju smjer te kako se gradi dugoročna vrijednost u vremenu stalnih promjena.

Na glavnoj pozornici Dana komunikacija Supan će se pridružiti Jürgenu Schmidhuberu, ocu moderne umjetne inteligencije i Marku Pollardu, globalnom strateškom autoritetu, još jednom potvrđujući status Dana komunikacija kao mjesta susreta ideja koje dugoročno oblikuju industriju.

Od 7. do 10. svibnja Rovinj će ponovno biti mjesto okupljanja domaćih i međunarodnih lidera iz kreativne, marketinške i komunikacijske industrije. Više informacija pronađite na www.danikomunikacija.com.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Dvanaesto izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.