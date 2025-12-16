Close Menu

Elektrodalmacija najavila prekid struje u Imotskoj krajini, evo popisa ulica

Iz Elektrodalmacije napominju kako se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta planirani radovi mogu odgoditi

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u srijedu 17. prosinca 2025. bez električne energije ostat će istočni dio naselja Jonjići, kao i područja Odavići i Ajduci, izvijestila je Elektrodalmacija Split.

Prekid u opskrbi električnom energijom predviđen je u razdoblju od 8:30 do 14:00 sati, a odnosi se na područje koje pokriva Pogon Imotski.

Iz Elektrodalmacije napominju kako se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta planirani radovi mogu odgoditi.

