Elektrodalmacija najavila prekid struje u Imotskoj krajini, evo popisa ulica

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u srijedu 17. prosinca 2025. bez električne energije ostat će istočni dio naselja Jonjići, kao i područja Odavići i Ajduci, izvijestila je Elektrodalmacija Split.

Prekid u opskrbi električnom energijom predviđen je u razdoblju od 8:30 do 14:00 sati, a odnosi se na područje koje pokriva Pogon Imotski.

Iz Elektrodalmacije napominju kako se u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta planirani radovi mogu odgoditi.